I dipendenti che lavoreranno a Natale e a Capodanno vedranno riconosciuto un bonus in busta paga alla fine dell’anno.

Le festività di Natale 2022 potranno offrire ai dipendenti che lavoreranno il 25 dicembre e il 1 gennaio un “bonus” in busta paga. Questi due giorni festivi, infatti, cadono di domenica e questo regalerà una gradita sorpresa a tutti i dipendenti che andranno a lavoro in tali giornate. Vediamo nel dettaglio come la festività non goduta cambia la busta paga in questa occasione.

Lavorare il 25 dicembre quest’anno porta un aumento in busta paga

Quest’anno il giorno di Natale cade di domenica e questo porterà a chi lavorerà una gradita sorpresa in busta paga. La maggior parte dei lavoratori dipendenti che lavoreranno durante il 25 dicembre 2022, infatti, godranno di un aumento nello stipendio. Questa lieta notizia è legata al fatto che si tratterà di una festività non goduta.

In questi casi la normativa vigente prevede che se il giorno festivo cade di domenica, ai lavoratori dipendenti va garantita una retribuzione aggiuntiva. Grazie a ciò, la busta paga del mese di dicembre sarà dunque più ricca del solito. Impiegati e lavoratori con stipendio mensile guadagneranno in più 1/26 della retribuzione globale.

Festività non goduta anche per chi lavorerà a Capodanno

Quello che accadrà a Natale, accadrà anche a Capodanno. Il 1 gennaio 2023 sarà una domenica e dunque anche in questo caso i lavoratori dipendenti vedranno riconosciuta in busta paga una festività non goduta.

Il nuovo anno si aprirà quindi con una bella sorpresa per la maggior parte dei lavoratori che si troveranno a lavoro anche a Capodanno. In realtà, il 2023 sarà un anno davvero molto positivo per chi lavora grazie alla presenza di numerosi ponti. Con pochi giorni di lavoro, infatti, sarà possibile godersi dei riposi anche piuttosto lunghi grazie ai giorni in cui cadranno le festività il prossimo anno.

