Gli italiani possono gioire e iniziare a preparare le valige: nel 2023, le feste e i ponti sono diversi. Vediamo quali sono i weekend lunghi.

Per quel che riguarda le feste e i ponti, il 2023 è un anno a dir poco fortunato. Gli italiani possono già iniziare a pianificare qualche viaggetto, sia in Italia che all’estero, perché i weekend lunghi sono diversi. Prendendo qualche giorno di ferie, si potrebbero addirittura ottenere ben 32 giorni totali da dedicare al divertimento.

Feste e ponti 2023: gli italiani possono gioire

Se il 2022 non è stato abbastanza generoso per quel che riguarda le feste e i ponti, il 2023 si prospetta decisamente migliore. Per il nuovo anno, calendario alla mano, gli italiani potranno progettare diversi viaggi, alcuni più lunghi degli altri. Ci sono, infatti, anche festività che consentono di trascorrere quattro/cinque giorni fuori casa. Ovviamente, questo discorso vale soprattutto per i lavoratori dipendenti, visto che gli autonomi raramente possono godere di libere uscite del genere. Di seguito, tutte le feste e i ponti del 2023 in ordine cronologico:

Capodanno: il nuovo anno non si apre nel migliore dei modi, visto che cade di domenica;

Epifania: il 6 gennaio cade di venerdì, per cui, visto che si torna a lavoro lunedì 9, è il primo weekend lungo del 2023;

Carnevale: 21 febbraio è martedì grasso, quindi gli studenti possono gioire: scuole chiuse sia lunedì 20 che martedì 21;

Pasqua e Lunedì dell’Angelo: come sempre cadono di domenica e lunedì, quindi 9 e 10 aprile;

Festa della Liberazione: il 25 aprile cade di martedì, quindi il weekend si prolunga;

Festa dei Lavoratori: il Primo Maggio è lunedì, pertanto altro fine settimana lungo;

Festa della Repubblica: il 2 giugno è venerdì, perfetto per una gita fuori porta;

Ferragosto: il 15 agosto cade di martedì, per cui quanti non sono già in ferie hanno a disposizione quattro giorni di relax;

Ognissanti: l’1 novembre cade di mercoledì, quindi volendo si possono chiedere due giorni di ferie e ottenere una vacanza di ben cinque giorni;

Festa dell’Immacolata: l’8 dicembre cade di venerdì;

Natale, Santo Stefano e Capodanno: il giorno di Natale è un lunedì e Santo Stefano martedì, mentre il 31 dicembre cade di domenica.

Feste e ponti: il 2023 è un anno fortunato

Il 2023, in tema feste e ponti, è davvero un anno fortunato. Ovviamente, non tutti potranno godere di giorni di riposo. Alcuni lavoratori, infatti, difficilmente riusciranno ad organizzare gite fuori porta. Nonostante tutto, un colpo di fortuna dell’ultimo minuto può sempre capitare, quindi mai abbandonare la speranza.

