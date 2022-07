Tutte le date del calendario scolastico 2022-2023 con primo e ultimo giorno di scuola delle singole Regioni, ponti e giorni di vacanza.

Il calendario scolastico 2022-2023 delle singole Regioni italiane è stato ormai definito ed è quindi bene conoscerlo per sapere tutte le date importanti. Per non arrivare impreparati al prossimo anno scolastico, infatti, è fondamentale conoscere la data del primo e ultimo giorno di scuola, ma non solo. Fondamentale è anche conoscere le date delle vacanze nazionali e dei ponti che le varie Regioni concederanno agli studenti.

Le festività nazionali dell’anno scolastico 22/23

Le festività nazionali per l’anno scolastico 22/23 sono la prima cosa da sapere. Vediamo all’ora quali sono le giornate festive in cui le scuole rimarranno chiuse in tutta Italia:

Tutte le domeniche ;

; 1 novembre 2022 : Tutti i Santi;

: Tutti i Santi; 8 dicembre 2022 : Immacolata concezione,

: Immacolata concezione, 25 dicembre 2022 : Natale;

: Natale; 26 dicembre 2022 : Santo Stefano;

: Santo Stefano; 1 gennaio 2023 : Capodanno;

: Capodanno; 6 gennaio 2023 : Epifania;

: Epifania; 9 aprile 2023 : Pasqua

: Pasqua 10 aprile 2023 : Lunedì dell’Angelo;

: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2023 : Festa della Liberazione;

: Festa della Liberazione; 1 maggio 2023 : Festa del Lavoro;

: Festa del Lavoro; 2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica.

Calendario scolastico 2022-2023 Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia si torna a scuola il 12 settembre 2022 e si resta sui banchi fino al 10 giugno 2023. I giorni di vacanza di questa Regione saranno:

Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Vacanze di Carnevale : da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023

: da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023 Altri ponti: lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre 2022; da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile 2023 compresi

Calendario scolastico 2022-2023 Valle d’Aosta

Gli studenti della Valle d’Aosta riprenderanno la scuola il 19 settembre 2022 e la termineranno il 15 giugno 2023. Le altre date del calendario da tenere a mente sono:

Vacanze di Natale : dal 24 dicembre al 7 gennaio 2023

: dal 24 dicembre al 7 gennaio 2023 Vacanze di Pasqua : dal 6 al 10 aprile 2023 (compresi)

: dal 6 al 10 aprile 2023 (compresi) Altre vacanze: 30 e 31 gennaio; dal 20 al 22 febbraio 2023 (vacanze d’inverno); 24 aprile 2023

Calendario scolastico 2022-2023 Trentino

Il Trentino prevede l’inizio dell’anno scolastico il 12 settembre 2022 e la fine della scuola è fissata per il 9 giugno 2023. Le date importanti da conoscere in merito alle vacanze sono le seguenti:

Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi)

: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Vacanze di Carnevale : 20 e 21 febbraio

: 20 e 21 febbraio Altri ponti: lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Ponte delle festività di Ognissanti)

Calendario scolastico 2022-2023 provincia autonoma di Bolzano

Le scuole nella provincia autonoma di Bolzano apriranno il 5 settembre 2022 e l’ultima campanella suonerà il 16 giugno 2023. I giorni di vacanza saranno:

Vacanze di Natale : dal 24 dicembre all’8 gennaio

: dal 24 dicembre all’8 gennaio Vacanze di Pasqua : dal 6 aprile all’11

: dal 6 aprile all’11 Vacanze di Carnevale : dal 20 febbraio al 26

: dal 20 febbraio al 26 Altri ponti: 31 ottobre; 9 dicembre; 29 maggio

Calendario scolastico 2022-2023 Lombardia

In Lombardia la scuola inizierà il 12 settembre 2022 e terminerà l’8 giugno 2023. Alle vacanze nazionali, si prevede l’aggiunta di altri 3 giorni per le vacanze natalizie e pasquali.

Calendario scolastico 2022-2023 Piemonte

In Piemonte le scuole inizieranno il 12 settembre 2022 e termineranno il 10 giugno 2023. Le date da ricordare sono anche:

Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023

: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023 Vacanze di Pasqua : dal 6 all’11 aprile 2023

: dal 6 all’11 aprile 2023 Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio

Calendario scolastico 2022-2023 Veneto

Nel Veneto l’anno scolastico prenderà il via il 12 settembre 2022 e terminerà il 10 giugno 2023. Le date da considerare sono anche le seguenti:

Vacanze di Natale : dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio

: dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio Vacanze di Carnevale : dal 20 e al 22 febbraio

: dal 20 e al 22 febbraio Vacanze di Pasqua : dal 6 all’8 aprile

: dal 6 all’8 aprile Altri ponti: 9 dicembre, 24 aprile, 3 giugno

Calendario scolastico 2022-2023 Liguria

In Liguria, la scuola riparte il 14 settembre 2022 e l’ultima campanella suona il 10 giugno 2023. Le altre date sono:

Vacanze di Natale : da sabato 23 dicembre all’8 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 23 dicembre all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Altri ponti: 24 aprile, 31 ottobre

Calendario scolastico 2022-2023 Emilia Romagna

La scuola in Emilia Romagna inizia il 15 settembre 2022 e termina il 7 giugno 2023. Ecco le altre date da ricordare:

Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 24 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Altri ponti: 2 novembre 2022

Calendario scolastico 2022-2023 Marche

La scuola nelle Marche inizierà il 14 settembre 2022 fino al 10 giugno 2023. Le altre date importanti sono:

Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre all’8 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 24 dicembre all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Altri ponti: mercoledì 2 novembre 2022

Calendario scolastico 2022-2023 Toscana

In Toscana, la scuola prenderà il via il 15 settembre 2022 e terminerà il 10 giugno 2023. Vediamo quindi le altre date relative alle festività:

Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 24 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

Calendario scolastico 2022-2023 Lazio

La scuola nel Lazio riprende il 15 settembre 2022 e termina l’8 giugno 2023. Date da ricordare sono:

Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 6 gennaio

: dal 23 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile

In Umbria la scuola inizia il 14 settembre 2022 e finisce il 10 giugno 2023. Altre date importanti sono:

Vacanze di Natale : da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio

: da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 a martedì 11 aprile

: da giovedì 6 a martedì 11 aprile Altri ponti: 31 novembre, 24 aprile, 3 giugno

Calendario scolastico 2022-2023 Molise

Nel Molise, la prima campanella dell’anno scolastico suonerà il 14 settembre 2022 e gli alunni saluteranno la scuola il 10 giugno 2023. Le altre date da tenere a mente sono:

Vacanze di Natale : da sabato 23 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 23 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Altri ponti: 2 novembre 2022; 9 e 10 dicembre 2022; 22 febbraio 2023; 24 aprile 2023; 3 giugno 2023

Calendario scolastico 2022-2023 Abruzzo

In Abruzzo le lezioni iniziano il 12 settembre 2022 e terminano il 10 giugno 2023. È poi bene ricordare:

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio

Vacanze di Carnevale : dal 20 e al 22 febbraio

: dal 20 e al 22 febbraio Vacanze di Pasqua : dal 6 all’8 aprile

: dal 6 all’8 aprile Altri ponti: 30 novembre, 24 aprile

Calendario scolastico 2022-2023 Basilicata

La Basilicata prevede l’inizio dell’anno scolastico il 12 settembre 2022 e la fine il 10 giugno 2023. Le altre date da considerare sono:

Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Vacanze di Carnevale : 20-21 febbraio 2023

: 20-21 febbraio 2023 Altri ponti: 2 novembre 2022

Calendario scolastico 2022-2023 Calabria

In Campania la scuola riprende il 13 settembre 2022 fino al 10 giugno 2023. Le altre date sono:

Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi)

: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Altri ponti: lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre 2022; da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile 2023 compresi; 1 e 2 maggio

Calendario scolastico 2022-2023 Puglia

La Puglia prevede l’inizio dell’anno scolastico il 14 settembre 2022 e la fine il 10 giugno 2023. Le date delle vacanze dei ponti sono le seguenti:

Vacanze di Natale : da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio

: da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 a martedì 11 aprile

: da giovedì 6 a martedì 11 aprile Altri ponti: 24 aprile, 3 giugno

Calendario scolastico 2022-2023 Sicilia

In Sicilia la scuola riprende il 19 settembre 2022 e termina il 10 giugno 2023. Altre date da conoscere sono:

Ultimo giorno di scuola : 10 giugno

: 10 giugno Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023

: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023 Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023 (compresi)

Calendario scolastico 2022-2023 Sardegna

La scuola in Sardegna inizia il 14 settembre 2022 e termina il 10 giugno 2023. Da ricordare anche:

Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 24 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) Altri ponti: 2 novembre 2022; 28 aprile 2023

