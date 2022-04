E’ possibile fare Comunione e Cresima insieme? In alcune circostanze sì. Vediamo, quindi, le frasi di auguri migliori per i festeggiati.

La Comunione e la Cresima sono sacramenti cristiani molto importanti. Generalmente si svolgono in due momenti anagrafici diversi, ma in alcuni casi possono essere impartiti nella medesima occasione. Vediamo quali sono le frasi Comunione e Cresima adatte per festeggiare coloro che si riavvicinano alla fede.

Frasi Comunione e Cresima: auguri religiosi

Solitamente, coloro che festeggiano la Comunione e la Cresima nello stesso giorno lo fanno perché, negli anni passati, si sono allontanati dal percorso di fede. I motivi possono essere diversi ed è appunto per questo che la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), a partire dagli anni Novanta, ha pensato bene di impartire i sacramenti anche in un’unica volta. Ai due citati sopra si può aggiungere anche il Battesimo, che è il primo sacramento della vita di un cristiano. Di seguito, una selezione di frasi per Comunione e Cresima insieme:

Tanti auguri per cresima e comunione insieme, a te che sei un angelo che non ha bisogno di volare, che con la sua bontà riesce a rendere tutta la famiglia felice. (Pascal Ciuffreda).

Accetta questo piccolo dono affinché tu possa ricordare che nel giorno della Comunione e Cresima, anche noi abbiamo condiviso la tua gioia.

Che da oggi il Signore faccia di te uno strumento di pace e di amore. Felicitazioni.

Spero che la vita ti riservi un futuro radioso e la luce del Signore ti illumini sempre come in questo giorno che vai a incontrare Gesù.

Con i migliori auguri perché possa protrarsi nel tempo la benedizione di questo Santo giorno.

È un piacere dividere con te la gioia di questo momento. In questo Santo giorno, ti siamo vicini con tutto il cuore.

Gli angeli che fanno il girotondo intorno a te cantano una musica celestiale. Che il loro canto ti accompagni dolcemente per tutta la vita.

Oggi è un giorno importante: Gesù ti è vicino. Auguri.

Preghiamo con te in questo giorno perché il tuo cuore diventi la casa del Signore.

Ti auguriamo che questo tuo incontro con Gesù sia per sempre, conservandoti buona/o e cara/o come oggi.

Che la tua fede sia il tuo sostegno, oggi e per sempre.

Che questi Sacramenti ti aiutino a conoscere Dio nelle buone azioni e nei pensieri d’amore e perdono che avrai verso il prossimo.

Domenica prenderai i Sacramenti; ricorda che la vera fede si conquista poco alla volta: datti da fare fin da domani. Dio sia sempre con te.

Felicitazioni e auguri vivissimi. Ti giungano in questo giorno importantissimo i nostri auguri più affettuosi

Il mio augurio è che questi Sacramenti illuminino tutta tua vita…

In questo giorno, la gloria di Dio viene in te per guidarti verso il bene in ogni momento della tua vita. Auguri di tutto cuore.

Auguri per prima Comunione e Cresima insieme

Le frasi di auguri Comunione e Cresima devono essere declinate in base all’occorrenza, pertanto fate attenzione al genere del destinatario.

Auguri per Comunione e Cresima. Che il Signore ti accompagni in ogni tuo passo, aiutandoti a fare sempre la scelta giusta e di imparare dagli errori quando non vorrai ascoltarlo. È sempre con te e adesso potrai sentire di più la sua presenza grazie a questi sacramenti. (Pascal Ciuffreda);

Che Gesù ti renda Suo strumento di Amore e di Pace. Accogli le nostre più sentite felicitazioni e i nostri più cari auguri per la tua Comunione e Cresima.

Che il futuro sia sempre candido e puro come in questo giorno.

Felici di condividere con te questa grande gioia nel giorno in cui ti sei avvicinata/o a Nostro Signore, con la consapevolezza che percorrerai cristianamente il tuo cammino.

Oggi sembri un piccolo angelo. Non avrai bisogno della voce affinché le tue preghiere giungano in paradiso.

Da oggi Dio è in te e il suo soffio ti scalderà. Auguri di cuore.

In un tripudio di canti celesti, lo splendente candore della tua anima ci avvolge e ci fa sentire più buoni. Auguri!

L’essere umano ha bisogno di Dio come dell’ossigeno e dell’acqua. Tanti auguri per la tua Cresima.

La Cresima che è il Sacramento della Confermazione ti fa crescere nella Fede e nella maturità.. Auguri di cuore.

La Cresima ci consacra a Dio rendendoci segno di un sacramento d’amore.

La Cresima ti fa oggi soldato di Cristo: che lo Spirito Santo ti renda forte per affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita dovesse riservarti.

La fede che ti è stata confermata con il Sacramento della Cresima, possa accompagnarti per tutta la vita e possa darti tanta serenità.

Lo Spirito Santo disceso su di te, ti illumini, ti indichi sempre il cammino e fortifichi la tua fede.

Oggi che prendi i sacramenti, ricordati che anche nelle minime cose Dio si rivela nella sua grandezza. Possa vegliare sempre su di te.

Oggi che prendi i Sacramenti, preghiamo il Signore per te, affinché la tua fede sia ogni giorno più forte e incorruttibile.

Oggi che prendi i Sacramenti, ricordati che Dio si rivela grandissimo a partire dalle piccole cose. Auguri che il Signore ti illumini sempre.

Oggi hai ricevuto un Sacramento importante. Ti giungano i nostri più cari auguri di una vita fatta d’amore onestà e fede incorruttibile.

Hai ricevuto due Sacramenti importanti: ti auguriamo che la felicità di questo momento ti segua per tutta la vita.

La Grazia è scesa su di te per indicarti un cammino di fede: percorrilo, ti darà tanto.

Oggi la mano del Signore si è posata sulla tua spalla: ti accompagni per tutta la vita e ti protegga sempre.

Prendi i Sacramenti e rammenta di amare sempre il tuo prossimo: Dio ti sarà sempre vicino. Tanti cari auguri.

Oggi ricevi il sigillo dello Spirito Santo; fanne tesoro per prodigarti con il tuo prossimo. Dio ti guarderà e ne sarà lieto.

Per tener fede all’impegno che prendi oggi, tutte le mattine dovrai alzarti con tanto amore per il tuo prossimo. Tanti cari auguri.

Per un giorno importante, i nostri più affettuosi auguri.

Ricordati che Dio prodiga il Suo bene a chi fa voto di amarlo ed essere Suo per sempre.

Sappi che da oggi, con il Sacramento, assumi Dio in te. Non vi è nulla che Dio non possa compiere, abbi fede sempre. Te lo auguro di Cuore.

Sii sempre come ora: serio, dignitoso puro e buono. La tua fede ti aiuterà. Auguri!

