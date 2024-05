Maggio 2024 ci regala uno spettacolo naturale meraviglioso: la Luna Piena dei Fiori. Vediamo quando si verifica e dove è possibile vederla.

Nel mese di maggio 2024, appassionati di astronomia e non, sono in trepidante attesa per la Luna Piena dei Fiori. Uno spettacolo meraviglioso e del tutto gratuito, che si manifesta nel pieno della primavera. E’ proprio per questo che il suo nome è dedicato allo sbocciare della natura. Vediamo quando e a che ora dobbiamo alzare gli occhi al cielo.

Luna Piena dei Fiori: occhi al cielo il 23 maggio 2024

Rimanere incantati davanti alla Luna Piena è normale, specialmente quando si ha la possibilità di assistervi da una posizione privilegiata, da cui se ne può godere appieno. In base alla propria posizione, infatti, questi fenomeni appaiono in maniera differente. Il prossimo evento molto atteso è la Luna Piena dei Fiori, che si manifesta giovedì 23 maggio 2024.

Come suggerisce il nome, si tratta del primo spettacolo astronomico della primavera, che coincide proprio con l’esplosione della natura. Il nome deriva dalla tradizione americana e sta ad indicare proprio la rinascita della flora, rimasta dormiente per tanti mesi. Ovviamente, si riferisce anche al cambiamento della temperatura, che si fa via via più calda.

La Luna Piena dei Fiori si manifesta quando il satellite si trova nei pressi pressi della costellazione dello Scorpione, sull’orizzonte Sud – Sud-Est, molto vicina alla stella Antares (2°50′). La massima esplosione si ha intorno alle 23:30.

Quando si vede meglio la Luna dei Fiori?

La Luna dei Fiori del 23 maggio 2024 sarà completamente illuminata alle ore 15:53 (13:53 GMT). E’ bene sottolineare, però, che il satellite sembrerà del tutto luminoso anche un paio di notti prima ed un paio di notti dopo l’opposizione col Sole. Per gustare appieno lo spettacolo non bisogna fare altro che alzare gli occhi al cielo perché è tranquillamente visibile ad occhio nudo.