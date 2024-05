Cos’è la Giornata della legalità? Ecco quando e perché si celebra e chi si ricorda con questa importante ricorrenza.

La Giornata della legalità è un appuntamento molto importante, che si celebra dai primi anni degli anni Novanta in memoria di alcune persone che hanno perso la vita in nome della legge. Vediamo cos’è, perché si festeggia

Giornata della legalità: cos’è e perché si celebra

Il 1992 è un anno che ha segnato la storia della nostra cara, ma talvolta crudele, Italia. La Giornata della legalità è nata proprio in quel periodo, per commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, per ricordare le stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui hanno perso la vita i due magistrati più attivi nella lotta a Cosa Nostra.

Era il 23 maggio 1992 quando, per colpa di un attentato ignobile e infimo, hanno perso la vita cinque persone: il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Pochi giorni dopo, il 19 luglio, un’autobomba ha ucciso il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

Affinché non ci sia più una strage di Capaci e in memoria delle persone che hanno perso la vita per colpa della mafia, è stata istituita la Giornata della legalità. Una ricorrenza nazionale, che si celebra in tutto il territorio ma è maggiormente ‘sentita’ a Palermo. Ricorre il 23 maggio di ogni anno per volere della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, nata per ricordare il sacrificio di Falcone e Paolo Borsellino, e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Giornata della legalità: come si celebra

La Giornata della Legalità si celebra con manifestazioni alle quali prendono parte associazioni e istituzioni nazionali che combattono le mafie. Generalmente, partecipano anche le scuole, tramite progetti o iniziative di educazione alla legalità. L’obiettivo è quello di non dimenticare il sacrificio di Borsellino, Falcone e di tutte le altre vittime, ma anche di invitare la cittadinanza a non smettere mai di lottare.