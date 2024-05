Qual è il significato di Via con me di Paolo Conte? La canzone è stata usata come colonna sonora di film, programmi e spot pubblicitari.

Considerata una delle canzoni più iconiche di Paolo Conte, Via con me è anche il simbolo del genere jazz in Italia. Il brano, estremamente allegro, è un invito a guardare verso il futuro senza voltarsi indietro. Vediamo il testo e il significato.

Via con me di Paolo Conte: il significato della canzone

Uscita nel 1981, la canzone Via con me di Paolo Conte è contenuta all’interno dell’album Paris Milonga. Pubblicato anche con il titolo Via con me (It’s wonderful), il brano ha consentito al cantautore di essere eletto come uno dei maggiori rappresentanti italiani del genere tra jazz e swing. Il singolo ha avuto un successo enorme, sia in Italia che all’estero, tanto che è stata utilizzato come colonna sonora di film, spot pubblicitari e programmi televisivi.

“Via, via, neanche questo tempo grigio

pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti“.

La canzone è un invito a lasciarsi il passato alle spalle, senza guardarsi indietro e senza rimpianti, per guardare al futuro, per vivere una storia di “amore buio”.

“Via, entra e fatti un bagno caldo

c’è un accappatoio azzurro,

fuori piove un mondo freddo“.

Il protagonista del brano di Paolo Conte sprona la sua amata a seguirlo in un’avventura che avrà solo loro come protagonisti. Un inno alla libertà, un invito a vivere la vita così come viene, senza inutili paure, e a godersi “lo spettacolo d’arte varia di uno innamorato di te“.

Ecco il video di Via con me di Paolo Conte:

Via con me di Paolo Conte: il testo della canzone

Via, via, vieni via di qui,

niente più ti lega a questi luoghi,

neanche questi fiori azzurri…

Continua per il testo integrale