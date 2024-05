Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Noemi: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo aver lanciato il nuovo singolo Non ho bisogno di te, Noemi si concede ai fan con un tour 2024 che toccherà alcune delle più importanti città italiane. L’artista porterà in scena una scaletta con molti dei suoi successo: ecco tutte le tappe della tournée e le canzoni che canterà per quanti avranno la fortuna di ascoltarla dal vivo.

Noemi, le date del tour 2024

Per la gioia dei fan, Noemi girerà l’Italia, e non solo, con il tour 2024, prodotto da Friends & Partners. Una tournée che la vedrà impegnata per tutta l’estate, in alcune delle città italiane più importanti e anche oltre i confini nazionali. L’artista si esibirà con una scaletta che comprende sia i suoi successi più grandi che l’ultimo singolo intitolato Non ho bisogno di te. La data zero è il 3 maggio a Valposchiavo, in Svizzera, mentre la tappa conclusiva è fissata per il 29 settembre a Ugento, in provincia di Lecce. Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Noemi:

3 maggio – Valposchiavo (Svizzera)

18 maggio – Piazza Torre Aragonese, Porto Torres (SS)

19 maggio – Lungomare San Pietro a mare, Valledoria (SS)

1 giugno – Piazza Fiume, Scandiano (RE)

1 luglio – Teatro di Verdura, Palermo

7 luglio – Villa di Massenzio, Roma

12 luglio – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, Firenze

24 luglio – Rassegna città delle donne, Varazze (SV)

1 agosto – Piazza Italia, Senorbì (CA)

17 agosto – Piazza De Vera d’Aragona, Ischitella (FG)

22 agosto – Arena del mare, Montesilvano (PE)

24 agosto – Terrazza Mascagni, Livorno

1 settembre – Terrazza Matteotti, Trasacco (AQ)

20 settembre – Spazio G. Mameli, Monti (SS)

22 settembre – Località Ozein, Aymavilles (AO)

29 settembre – Area mercatale, Ugento (LE)

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Noemi porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: