Qual è il significato della canzone Diamante di Zucchero? Il brano, scritto da un altro gigante della musica, è dedicato ad una donna.

Anche se sono trascorsi quasi quarant’anni dall’uscita di Diamante di Zucchero, la canzone continua ad essere attuale come non mai. Un brano portatore di un messaggio di speranza, che ci trasporta in un’altra epoca, ma che parla di un amore puro e sincero. Vediamo il significato e il testo.

Diamante di Zucchero: il significato della canzone

Uscita nel 1989, la canzone Diamante di Zucchero è contenuta all’interno dell’album Oro incenso & birra, certificato con 9 dischi di platino per aver venduto più di 1 milione e 800 mila copie. Scritto da un altro mostro sacro della musica italiana, ossia Francesco De Gregori, il brano è dedicato alla nonna di Fornaciari, che si chiamava proprio Diamante.

“Impareremo a camminare

per mano insieme a camminare

domenica“.

La guerra non comporta solo una distruzione materiale, ma anche emotiva. Le persone che vivono in prima persona un conflitto e sopravvivono si ritrovano a dover imparare nuovamente a stare al mondo. Il protagonista, pensando alla nonna, si propone come compagno di questo viaggio di ricostruzione.

“Nuove distanze

ci riavvicineranno

dall’alto di un cielo, Diamante“.

Un legame unico, quello che lega nonna e nipote, che si comprende al meglio nella frase che conclude la canzone: “Delmo, Delmo vin a’ cà…“. Questo è l’unico momento in cui è l’anziana a parlare, a chiedere al nipote di tornare a casa. Diamante non è solo il brano con cui Zucchero ha voluto omaggiare la familiare, ma anche un invito a non smettere mai di credere in un futuro migliore, anche quando la guerra sembra spegnere ogni sogno.

Diamante: il testo della canzone

Respirerò,

l’odore dei granai

e pace per chi ci sarà…

