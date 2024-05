Vi presentiamo una raccolta delle più belle frasi femministe, per riflettere su quanta strada c’è ancora da fare in nome delle donne.

Le donne, checché se ne dica, sono ancora un passo indietro rispetto agli uomini. Basta affacciarsi nel mondo del lavoro, oppure ascoltare un qualsiasi telegiornale per capire che c’è ancora molto, molto da fare. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi femministe per riflettere sull’argomento.

Le più belle frasi femministe

Uguaglianza tra uomini e donne: si potrebbe riassumere così il lavoro che, da anni, portano avanti le associazioni femministe. Di passi avanti ne sono stati fatti tanti, ma c’è ancora molto, moltissimo da fare. Giusto per fare un esempio: tantissime donne, in ogni angolo del globo, non sono ancora libere di scegliere il proprio futuro. Magari sono assoggettate a padri padroni, che una volta finito il loro ‘dovere’ passano le pargole a mariti altrettanto dispotici, oppure sono costrette a non crearsi una propria indipendenza perché il loro ruolo è quello di mamma casalinga. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi femministe per riflettere sull’argomento:

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. (Oriana Fallaci)

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di “mostrare” nulla, se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

L’atto più coraggioso è continuare a pensare in modo autonomo. A voce alta. (Coco Chanel)

Sono femminista perché credo nelle donne. È una parola di peso, femminismo, ma non credo che dovremmo fuggire davanti a questa. Sono orgogliosa di essere femminista. (Sheryl Sandberg)

Le catene delle donne sono state forgiate dagli uomini, non dall’anatomia. (Estelle Ramei)

Le donne che non hanno paura degli uomini, li spaventano. (Simone de Beauvoir)

La donna ha un solo modo per sorpassare nei meriti l’uomo: essere ogni giorno sempre più donna. (Angel Ganivet)

La rivoluzione più grande è, in un paese, quella che cambia le donne e il loro sistema di vita. Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. (Oriana Fallaci)

Il femminismo è non contare sul Principe Azzurro. (Jules Renard)

Le donne hanno ricevuto una maledizione e gli uomini ne sono la prova. (Roseanne Barr)

Ci sono uomini così perversi che dicono che le donne sono tutte sgualdrine, solo perché una non volle esserlo con loro. (Benito Feijoo)

Più parlo di femminismo, più mi rendo conto che la lotta per i diritti delle donne è diventata troppo spesso sinonimo di odio verso l’uomo. Se c’è una cosa che so per certo, è che questo deve finire. (Emma Watson)

La vera emancipazione non inizia né nei seggi elettorali né nei tribunali: inizia nell’anima della donna. (Emma Goldman)

Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto neppure il fiore. (Vicror Hugo)

Le donne sono una vite su cui gira tutto. (Lev Tolstoj)

Vorrei che le donne avessero potere non sugli uomini, ma su loro stesse. (Mary Wollstonecraft)

Il femminismo è dare alle donne libertà di scelta, non è una bacchetta con cui colpire le altre donne. (Emma Watson)

La cosa più triste che una donna possa fare è abbattere la sua autostima per colpa di un uomo. (Emma Watson)

Che cosa sarebbe l’umanità senza la donna? – Sarebbe scarsa, signore… terribilmente scarsa. (Mark Twain)

La vita non è facile per nessuno. Ma che importa? Dobbiamo avere perseveranza e fiducia in noi stesse. Dobbiamo credere di essere dotate per qualcosa e questo qualcosa dobbiamo scovarlo. (Marie Curie)

La libertà delle persone è pari alla loro intelligenza nel volerla e al loro coraggio nel prenderla. (Emma Goldman)

Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera natura finché non lasceranno le donne libere di realizzare la propria personalità. (Indira Gandhi)

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola. (Marilyn Monroe)

Frasi femministe per ogni occasione

Inutile nasconderlo, discriminazioni legate al sesso ci sono e, molto probabilmente, continueranno ad esserci. E’ un retaggio culturale? E’ una questione religiosa? Non serve porsi domande, l’unica cosa che conta è lottare per i propri diritti, a prescindere dal genere di nascita o di appartenenza. Vi proponiamo un’altra selezione di belle frasi femministe: