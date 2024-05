Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Antonello Venditti: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Antonello Venditti, in occasione del quarantesimo anniversario della sua carriera, ha organizzato un tour 2024 che promette di essere indimenticabile. Il cantautore romano girerà l’Italia in lungo e in largo, esibendosi con i suoi successi più grandi, gli stessi che hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana, Vediamo quali sono le date della tournée e le canzoni in scaletta.

Antonello Venditti, le date del tour 2024

Il tour 2024 di Antonello Venditti ha un nome che è tutto un programma: Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary. L’artista romano festeggerà con i fan il quarantesimo anniversario della sua carriera, esibendosi con una scaletta che contiene i suoi più grandi successi e l’ultimo singolo Dì una parola. La data zero è fissata per il 19 maggio all’Arena di Verona, mentre la tappa conclusiva è prevista per il 20 dicembre presso il Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Antonello Venditti:

19 maggio Verona – Arena di Verona

18, 19 e 21 giugno Roma – Terme di Caracalla

13 luglio Pistoia – Pistoia Blues – Piazza Duomo

17 luglio Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio Parma – Parco Ducale

21 luglio Cervere (CN) – Anfiteatro dell’anima

24 luglio Este (PD) – Este Music Festival – Castello Carrarese

27 luglio Cernobbio (CO) – LeSerre Music&Comedy Festival – Villa Erba

30 luglio Majano (UD) – Festival di Majano

3 agosto Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Montalfonso sotto le stelle

6 agosto Cattolica (RN) – Arena della regina

9 agosto Giiulianova (TE) – Giuliaeventi Estate 2024

13 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto Paestum (SA) – Oversound Music Festival – Arena Dei Templi

20 agosto Lecce – Oversound Music Festival – Piazza Libertini

25 agosto Barletta (BT) – The Best Festival – Fossato Del Castello

29 agosto Catania – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

31 agosto Palermo – Dream Festival – Velodromo Paolo Borsellino

3 settembre Mantova – Mantova Summer Festival

5 settembre Brescia – Piazza della Loggia

7 settembre Macerata – Sferisterio

10 settembre Caserta – Reggia

6 dicembre Firenze – Nelson Mandela Forum

11 dicembre Bologna – Unipol Arena

13 dicembre Milano – Unipol Forum

17 dicembre Torino – Inalpi Arena

20 dicembre Roma – Palazzo dello Sport

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Antonello Venditti, accompagnato dalla sua band, porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: