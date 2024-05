Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi sul lago, ideali per omaggiare un ambiente spesso collegato alla nostalgia.

Il lago suscita emozioni diverse rispetto al mare. E’ come se fosse più intimo, raccolto, forse per pochi, non adatto a tutte le persone. Vediamo quali sono le più belle frasi dedicate ai bacini lacustri che, fin dalla notte dei tempi, hanno ispirato grandi autori.

Le più belle frasi sul lago

Qualcuno ama il lago alla stregua del mare, mentre altri se ne tengono alla larga perché lo ritengono un luogo nostalgico. Rispetto al mare, ha un fascino diverso, forse più misterioso, ma non per questo meno bello. In Italia abbiamo località lacustri splendide, perfino a forma di cuore, ma anche all’estero ci sono bacini magnifici. Non stupisce, quindi, che autori più o meno famosi abbiano dedicato pensieri bellissimi alle cosiddette acque dolci. Vi presentiamo una selezione di frasi sul lago da utilizzare all’occorrenza:

Se per caso si ha un cuore sensibile, bisogna vendersi anche la camicia pur di vedere i dintorni del Lago Maggiore. (Stendhal)

Dentro di me è un lago, solitario, che basta a sé stesso; ma il mio torrente d’amore lo trascina giù in basso con sé − verso il mare! (Friedrich Nietzsche)

L’estate risplende, il sole riscalda, le mucche depongono torte sui prati… L’estate risplende, il sole riscalda. Si fa finalmente il bagno nel lago. (Astrid Lindgren)

Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una superficie calma e silenziosa. E una profondità colma di gentilezza. (Lao Tzu)

I laghi sono le pozzanghere rimaste dopo il diluvio. (Ramón Gómez de la Serna)

È il luogo più voluttuoso che io abbia mai visto al mondo. La natura incanta con mille seduzioni sconosciute e ci si sente in uno stato di rara sensualità e raffinatezza. (Gustave Flaubert)

O Benaco, che gonfi le tue onde e fremi come il mare. (Virgilio)

Molte gocce fanno un secchio, molte secchi fanno uno stagno, molti stagni fanno un lago, e molti laghi fanno un oceano. (Percy Ross)

Il lago di Garda non saprei assomigliare ad altro che ad un alto mare chiuso e serrato tra altissimi monti, che stendendosi verso Peschiera, trovate le vie aperte, manda fuori un profondo e largo fiume detto Mincio, che è quello che fa il lago intorno la città di Mantova. (Andrea Minucci)

Il matrimonio spesso può essere un lago tempestoso, ma il celibato è quasi sempre uno stagno fangoso. (Thomas Love Peacock)

E chissà se tu lo sai, se giunge l’eco di questo grido attutito. Scegli tu che puoi, scegli tu se vuoi. tanto io sono ormai una foglia che va. Se i giochi del vento sul lago salato non sono finiti, per noi parla tu (I giochi del vento sul lago salato, Mango)

Quanto vorrei avere i miei amici accanto per godere insieme del panorama che mi si presenta dinanzi! Avrei potuto essere fin da questa sera a Verona ma mi si prometteva allo sguardo un’ opera ammirevole della natura: il meraviglioso lago di Garda. (Goethe)

Suso in Italia bella giace un laco, a piè de l’Alpe che serra Lamagna, sovra Tiralli, c’ha nome Benaco. (Dante Alighieri)

Quando scriverete la storia di due amanti felici, collocateli sulle rive del Lago di Como. Non conosco contrada più manifestamente benedetta dal cielo; non ne ho mai visto un’altra dove gli incanti di una vita d’amore sembrerebbero più naturali […] ed iniziatela con queste parole: “Sulle rive del lago di Como.” (Franz Liszt)

Sirmione, perla delle penisole e delle isole, di tutte quante, sulla distesa di un lago trasparente o del mare senza confini, offre il Nettuno delle acque dolci e delle salate, con quale piacere, con quale gioia torno a rivederti; a stento mi persuado d’avere lasciato la Tinia e le contrade di Bitinia, e di poterti guardare in tutta pace. Ma c’è cosa più felice dell’essersi liberato dagli affanni, quando la mente depone il fardello e stanchi di un viaggio in straniere regioni siamo tornati al nostro focolare e ci stendiamo nel letto desiderato? Questa, in cambio di tante fatiche, è l’unica soddisfazione. Salve, amabile Sirmione, festeggia il padrone, e voi, onde del lago di Lidia, festeggiatelo: voglio da voi uno scroscio di risate, di tutte le risate che avete. (Catullo)

Frasi sul lago per tutti i gusti

Le frasi sul lago non sono di certo finite qui. Vi proponiamo un’altra selezione di citazioni da utilizzare a proprio piacimento, anche per le condivisioni social: