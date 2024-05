Qual è il significato della canzone Dì una parola di Antonello Venditti? Il brano racconta il dolore legato al lasciare andare qualcuno.

A distanza di dieci anni dal suo ultimo lavoro discografico in studio, Antonello Venditti è tornato dai fan con una canzone che promette di essere un successo. Si intitola Dì una parola e il video clip vede la presenza della bravissima attrice Isabella Ferrari. Vediamo il testo e il significato del brano.

Dì una parola di Antonello Venditti: il significato della canzone

Uscita il 10 maggio 2024, Dì una parola di Antonello Venditti è contenuta nell’album Cuore 40th Anniversary Edition, il cui lancio è previsto per il 14 giugno. Il disco, a 40 anni dall’uscita di Cuore, vuole festeggiare questo importante anniversario con una raccolta di brani che hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana, come Notte prima degli esami. Il nuovo singolo, sulla musica di Say Something, del duo statunitense A Great Big World in featuring con Christina Aguilera, è scritto dallo stesso artista. Una ballata romantica e malinconica, che parla della fine di un amore.

“Lo so la vita è così

lei ci mischia le carte

confonde le idee

e poi decide per noi“.

Quando una relazione giunge al capolinea, ovviamente se il sentimento è stato vero e sincero, si fa fatica a dirsi addio. Lo sa bene il protagonista di Dì una parola, che è disposto a tutto pur di restare accanto alla donna che ama. Gli basta un suo gesto, un suo sguardo, per “continuare ad amarsi“.

“Dovunque sarai sempre tu

l’unica donna che non sei tu

L’unica donna che non sei più“.

Nella vita è normale cadere, ma lo è altrettanto rialzarsi. Dì una parola di Antonello Venditti si conclude con una consapevolezza da parte del protagonista: la donna che oggi ha davanti non è più quella di un tempo, colei che giurava di amarlo.

Ecco il video di Dì una parola di Antonello Venditti:

Dì una parola: il testo della canzone

Dì una parola se non vuoi più

quella che amo, non ama più

quella che parla, non parla più…

Continua per il testo integrale