Cosa significa sognare un incidente? Ecco cosa c’è da sapere su una terribile esperienza che non si vorrebbe vivere neanche nei sogni.

Sognare non è sempre piacevole, specialmente quando i pensieri dell’inconscio si trasformano in incubi terrificanti. E’ il caso dell’incidente, che non si vorrebbe vivere neanche nei sogni. Vediamo cosa significa e cosa potrebbe rivelarci questa immagine onirica.

Cosa significa sognare un incidente?

Pur essendo poco piacevole, sognare di fare un incidente è abbastanza comune. Generalmente, al risveglio si avverte una sensazione spiacevole e si rimugina su quanto accaduto per tutta la giornata. Eppure, il significato dell’immagine onirica non è così negativa. L’interpretazione, è bene sottolinearlo, varia da persona a persona, ma ci sono alcune indicazioni che possono essere universali.

Sognare un incidente, che sia stradale o domestico, indica che si sta vivendo la vita reale con il timore che possa accadere qualcosa di brutto. Pertanto, l’inconscio non fa altro che trasformare in disegno onirico ciò che si prova nella quotidianità, trasmettendo sentimenti di ansia, angoscia e paura. Di conseguenza, il sogno potrebbe indicare che la persona sta attraversando un momento in cui sente di aver perso il controllo delle proprie emozioni.

Non a caso, l’incidente è spesso causato da una perdita di controllo, che sia della macchina, di un altro mezzo o di sé. In sostanza, le paure che si hanno nella vita reale finiscono per influenzare il mondo dei sogni e viceversa.

Sognare un incidente: cosa ci vuole dire l’inconscio

Fortunatamente, sognare di fare un incidente non significa che una catastrofe sta per abbattersi sulla vostra vita. Piuttosto che temere di essere protagonisti di qualcosa di brutto, è bene riflettere su un altro aspetto. Solitamente, la strada ha un forte valore simbolico, per cui l’immagine onirica potrebbe suggerire di riconsiderare qualche aspetto dell’esistenza per non avere ulteriori problemi. Questa indicazione è valida soprattutto quando nel sogno si va a sbattere con l’auto o un altro mezzo con il muro. Quest’ultimo potrebbe anche rappresentare una persona che bisognerebbe tenere alla larga.

Se sognate di andare fuori strada riflettete sulla direzione che ha preso o sta prendendo la vostra vita, mentre se sbattete contro una casa pensate alla sfera familiare. Nel disegno onirico ci sono anche morti e feriti? In questo caso, l’inconscio potrebbe suggerirvi che qualcuno (un partner, un amico e via dicendo) vi sta creando dei problemi. In ogni modo, un sogno del genere indica un ostacolo, ma, allo stesso tempo, vi sta dicendo che sarete in grado di superarlo.