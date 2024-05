Dare un feedback significa dare un parere positivo o negativo; ma qual è la vera traduzione di questa parola?

Vi hanno mai dato un “feedback”? Sicuramente sì, ma il significato vero di questo parola spesso sfugge ai più. Pensano che si tratti di un qualche genere di risposta, positiva o negativa, ma questa è solo una sfumatura del significato di questo termine. Scopriamo insieme cosa significa (nelle sue diverse accezioni), facendo anche degli esempi di frasi.

-Origine: dall’inglese;

–Quando viene usato: nel caso in cui si voglia dare una risposta, positiva o negativa, o affermare che un particolare messaggio è arrivato a destinazione;

–Lingua: inglese;

–Diffusione: globale.

Feedback: traduzione e origine del termine

Per tradurre in italiano la parola inglese feedback, dobbiamo usare il termine “retroazione“. Feedback deriva dall’inglese “feed” che significa “alimentare” e “back” che significa “indietro”. Nel linguaggio tecnico e scientifico indica il processo che designa l’effetto che risulta da un’azione di un sistema che si riflette sul sistema stesso per variarne il significato.

Un feedback positivo, o negativo, si ha quando c’è un’intensificazione o un attenuamento dell’effetto.

Nel linguaggio comune si usa molto nell’ambito lavorativo. Dare un feedback significa comunicare le proprie impressioni su qualcosa. Lo si usa anche quando si è ricevuto un messaggio e in quel caso si è chiamati a informare il mittente che questo è giunto a destinazione.

feedback

Un’altra accezione di questo termine è quando, nel mondo dell’e-commerce, si dà un feedback a un venditore online, come nel caso del sito web Ebay, in cui i venditori ricevono un feedback, positivo o negativo, dai clienti che acquistano.

Esempi d’uso

Ci sono molti esempi da fare in cui compare la nostra parola. La si può sentire nella quotidianità lavorativa, ma anche a scuola e nell’ambiente domestico. Ecco alcuni esempi di frasi:

“Quando hai fatto quel lavoro, mi dai per cortesia un feedback?”.

“Quel venditore di Ebay ha moltissimi feedback positivi. Conviene acquistare proprio da lui”.

“Quando si parla di feedback, è la risposta che il destinatario dà al mittente dell’avvenuta ricezione del messaggio”.