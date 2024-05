Qual è il significato di Teresa & Maria di Alyona Alyona & Jerry Heil? La canzone rappresenta l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2024.

In gara all’Eurovision Song Contest 2024 come rappresentanti dell’Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil si presentano con una canzone intitolata Teresa & Maria. Un brano particolare, che nel titolo cita due grandi donne simbolo di resilienza: Madre Teresa di Calcutta e la Vergine. Vediamo qual è il testo e il significato del singolo.

Teresa & Maria di Alyona Alyona & Jerry Heil: il significato della canzone

Il duo composto da Alyona Alyona & Jerry Heil è stato scelto dall’Ucraina come proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest 2024. Le due cantanti si presentano in gara con una canzone intitolata Teresa & Maria, scritta dalle stesse artiste con Yana Shemaieva, ⁣Anton Chilibi e Ivan Klymenko. Il brano racconta la forza e la resilienza delle donne, dettaglio che si capisce anche dal titolo, riferito a Madre Teresa di Calcutta e la Vergine Maria.

Due figure importanti, non soltanto da un punto di vista religioso, ma anche storico. Rappresentano la compassione, la forza e la grazia divina. Entrambe hanno vissuto e affrontato lotte umane, senza mai abbandonare la speranza.

“З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us, Mama Teresa, Diva Maria.

(Non sono santa, sono viva

Sono con noi Mama Teresa e la Vergine Maria

A piedi nudi, come su una lama, camminarono sulla terra)“.

Con Teresa & Maria Alyona Alyona & Jerry Heil raccontano le sfide che tutte le donne, chi più e chi meno, vivono fin dall’infanzia. Siamo esseri umani ed è normale che la vita non sia una passeggiata, ma non bisogna mai far entrare la rabbia nel cuore. Al contrario, si devono preferire la bontà e l’amore. Si possono seguire gli esempi della santa di Calcutta e della Vergine, immaginandole come un faro nelle tenebre.

Ecco il video di Teresa & Maria di Alyona Alyona & Jerry Heil:

Teresa & Maria: il testo della canzone

ІнтроІнтро

Джере-джере-джерело, пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах…

(Si fa strada

Qualunque cosa sia, qualunque cosa non sia

Il mondo è sulle sue spalle).

