Il significato della canzone Non ho l’età (per amarti) di Gigliola Cinquetti, la canzone con cui l’artista vinse Sanremo nel 1964.

Vincere il Festival di Sanremo a soli sedici anni oggi sarebbe impossibile, o quasi. Eppure, c’è chi riuscì in questa impresa molti anni fa, consegnando per sempre il suo nome alla storia della musica, e non solo di quella italiana. Il riferimento è ovviamente a Gigliola Cinquetti, che riuscì a imporsi nella kermesse a sorpresa nel 1964, in abbinamento alla cantante italo-belga Patricia Carli, con una canzone ancora oggi indimenticabile: Non ho l’età (per amarti). Scopriamo insieme il significato del testo.

Non ho l’età, Gigliola Cinquetti: il significato del testo

Firmato dallo storico paroliere e disegnatore Nisa con Mario Panzeri e Gene Colonnello, su musiche dei soli Nisa e Colonnello, Non ho l’età venne presentato in gara al Festival di Sanremo 1964 e affidato a una giovanissima Gigliola Cinquetti, allora sedicenne, e alla cantante italo-belga Patricia Carli, che cantò una versione della stessa canzone ma con testo in francese. A sorpresa, nonostante la presenza tra gli avversari di grandi nomi come Claudio Villa, Domenico Modugno, Milva e Gino Paoli, le due riuscirono a ottenere la vittoria, scrivendo una pagina importante nella storia della manifestazione.

Gigliola Cinquetti

Il trionfo fu totale. Con questo brano Gigliola prese parte anche all’Eurovision di Copenaghen, consegnando all’Italia la prima vittoria e scrivendo un record clamoroso. I suoi 49 voti furono infatti quasi tre volte quelli del secondo classificato. In proporzione, ancora oggi nessun artista è riuscito a ottenere un plebiscito di tal misura.

Nonostante il successo clamoroso, Gigliola ha ammesso comunque, in anni recenti, di essere rimasta contrariata già all’epoca dal dover cantare una canzone del genere, visto che per lei l’amore non è mai stato un fatto anagrafico. Nel brano la protagonista spiegava infatti di non poter vivere fino in fondo il proprio rapporto in quanto troppo giovane. Per potersi donare completamente al partner avrebbe dovuto attendere l’età adulta. Un concetto decisamente antimoderno che l’artista veronese non sentiva suo, e che ha criticato più volte nel corso degli anni.

Al di là di questo, Gigliola ha però sottolineato più volte come Non ho l’età rimanga oggi una fotografia di un’epoca storica ben definita. Un brano che riesce a rievocare ricordi molto teneri anche in chi non ha vissuto il periodo contraddittorio dell’Italia del Dopoguerra, un’Italia che continuava a sentirsi legata a un’idea patriarcale della società che costringeva le donne ad avere un determinato ruolo anche all’interno della relazione, impedendo di esprimere appieno la propria libertà nell’amore.

Non ho l’età, Gigliola Cinquetti: il testo della canzone

Non ho l’età, non ho l’età

per amarti, non ho l’età

per uscire sola con te.

E non avrei,

non avrei nulla da dirti,

perché tu sai

molte più cose di me…

Continua per il testo integrale