Quali sono i nomi più originali per le squadre del FantaEurovision 2024? Ecco un elenco di quelli più strani e divertenti.

Il FantaEurovision 2024 sta per entrare nel vivo. Se siete alla ricerca dei nomi più originali per le vostre squadre, vi proponiamo una selezione di quelli più strani. Ricordate, però, che per scommesse di questo tipo non ci sono limiti alla fantasia.

FantaEurovision 2024: i nomi più strani per le squadre

Come accade ormai da qualche anno, dopo il Festival di Sanremo, coloro che amano le scommesse si danno appuntamento al FantaEurovision 2024. Quest’anno, il Song Contest di fama internazionale andrà in scena dal palco della Malmö Arena, in Svezia, e vedrà la sfida di trentasette artisti. Tra canzoni, esibizioni alternative e look too much, lo spettacolo è assicurato.

Il regolamento del FantaEurovision 2024 è simile a quello del FantaSanremo. Ogni partecipante ha 100 AbbAudi a disposizione per acquistare cinque cantanti con cui formare la propria quadra. Poi, bisogna scegliere un capitano – i cui punti varranno il doppio – e creare una propria lega oppure unirsi ad altre leghe. Le squadre possono essere iscritte entro le ore 23:59 di lunedì 6 maggio. Di seguito, i nomi più strani e originali per i team:

Stop al televoto

FantaEurovision 2069

EuroGloria Eterna

Dramma FantaEurovision

Il Tricolore Italiano

L’Alleanza Svizzera-Greca

L’Asso Francese

Europovery

La cumbia della noia

Capitano Nemo

Aggiungi 1 posto a tavola

Mad about Mango

Fantaeurovision 2024: come scegliere il nome della squadra?

Ovviamente, come accade con il FantaSanremo, anche con il FantaEurovision non ci sono limiti alla fantasia. Generalmente, i giocatori puntano a nomi originali, magari storpiando il titolo o il verso di una canzone, oppure modificando leggermente il nome di un artista. Oltre a quelli elencati sopra, ad esempio, possiamo aggiungere: