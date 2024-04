L’Eurovision Song Contest 2024 sta per andare in scena: vediamo chi sono i favoriti e che speranze ha Angelina Mango.

C’è grande attesa per l’Eurovision Song Contest 2024. Come vuole la tradizione, l’Italia è rappresentata dalla vincitrice del Festival di Sanremo 2023, ossia Angelina Mango. Vediamo chi sono i favoriti per la vittoria e se la cantante de La noia ha qualche possibilità di conquistare il primo posto.

Eurovision Song Contest 2024: chi sono i favoriti?

Sabato 11 maggio si svolge la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2024. La manifestazione musicale più importante d’Europa apre i battenti il 7 maggio, con la prima semifinale, per poi andare in onda il 9 maggio con la seconda semifinale. La data da segnare in rosso sul calendario, però, è quella della finalissima. Chi sono i favoriti? Secondo i bookmaker a contendersi il primo posto sono Svizzera e Croazia, rispettivamente rappresentate da Nemo con la canzone The Code e Baby Lasagna con il brano Rim Tim Tagi Dim.

The Code di Nemo è una canzone perfetta per l’Eurovision Song Contest 2024. Mescola generi e stili diversi, tra cui rap, drum and bass e opera. La melodia ricorda leggermente i Queen e i Beatles. Scritto in inglese, il brano evoca la crescente consapevolezza del rapper svizzero in merito alla sua identità non binaria.

Rim Tim Tagi Dim di Baby Lasagna presenta un testo umoristico, unito ad un sound industrial metal simile a quello dei Rammstein. Il cantante, all’anagrafe Marko Purišić, viene spesso paragonato a Käärijä, artista finlandese arrivato secondo all’Eurovision 2023.

Ecco il video di The Code di Nemo:

Eurovision Song Contest 2024: Angelina Mango potrebbe vincere?

E la nostra Angelina Mango, che si presenta all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano La noia, quante possibilità ha di vincere? Secondo i bookmakers, la figlia dell’indimenticabile Pino potrebbe tranquillamente conquistare il terzo posto. Non solo, la sua quotazione la separa pochissimo da Nemo e Baby Lasagna, per cui potrebbe anche trionfare, riportando in Italia la manifestazione.

Al quarto e al quinto posto, sempre stando alle previsioni dei bookmaker, si dovrebbero classificare l’Ucraina e i Paesi Bassi, rappresentati rispettivamente da Alyona and Jerry Heil con la canzone Teresa & Maria e da Joost Klein con il brano Europapa.