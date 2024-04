La villa della serie tv Miami Vice è stata messa in vendita: ecco com’è fatta e quanto bisogna sborsare per diventarne proprietari.

Miami Vice, una delle prime serie tv della storia, ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Questi ultimi saranno ben contenti di sapere che la villa dove si sono svolte diverse scene con protagonisti James ‘Sonny’ Crockett e Ricardo ‘Rico’ Tubbs è stata messa in vendita. Ovviamente, il prezzo non è accessibile a tutti.

Miami Vice: in vendita la villa della serie tv anni Ottanta

Quanti sono stati giovani negli anni Ottanta, ma anche coloro che amano le serie tv ben fatte, ricorderanno certamente Miami Vice. Con protagonisti James ‘Sonny’ Crockett e Ricardo ‘Rico’ Tubbs, interpretati rispettivamente da Don Johnson e Philip Michael Thomas, la produzione ha visto diverse scene ambientate in una bellissima villa di Miami, in Florida. La dimora, proprio negli ultimi tempi, è stata messa in vendita.

Si chiama Villa Serenita ed è stata progettata nel 1929 dal famoso architetto Walter De Garmo. Restaurata negli anni da altri colleghi di grande fama, come Portuondo Perrotti e Bunny Williams, la casa unisce il fascino storico al lusso moderno. Occupa una superficie di 600 metri quadrati su due livelli. Al piano terra ci sono un soggiorno ampio, una cucina moderna, una sala da pranzo con soffitto a volte blu pastello e camino, una camera padronale con accesso alla terrazza, un ufficio e altre stanze da letto. Il piano superiore è dedicato interamente alla zona notte, con camere dotate di bagno privato e accesso alla terrazza.

Quanto costa la villa di Miami Vice?

La villa, utilizzata sia per scene interne che esterne di Miami Vice, si trova in uno dei quartieri più apprezzati di Coconut Grove. Vanta uno stile che riprende quello delle grandi dimore spagnole e italiane e presenta tetti basse con tegole rosse, balconi in ferro battuto e soffitti a volta con travi a vista. All’esterno, oltre a splendidi giardini, ci sono una grande piscina, una fontana e un laghetto Koi. L’affaccio, con vista sulla Baia di Biscayne, lascia senza fiato. La casa è in vendita con Renier Casanova di Compass Florida ad un prezzo poco accessibile: 30 milioni di dollari.