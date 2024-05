Ricordate le gaffe storiche de La Ruota della Fortuna? Ripercorriamo i momenti cult del quiz show condotto per 14 edizioni da Mike Bongiorno.

In occasione dei cento anni dalla nascita dell’indimenticabile Mike Bongiorno, torna in televisione uno dei suoi programmi più amati. Stiamo parlando de La Ruota della Fortuna, che questa volta vedrà la conduzione di Gerry Scotti, al timone del programma dal 6 maggio 2024. Parliamo di un format molto amato, legato ad uno dei presentatori che hanno fatto la storia della televisione italiana. Stiamo parlando de La Ruota della Fortuna, condotto per ben quattordici edizioni, per un totale di 3.125 puntate, da Mike Bongiorno.

La Ruota della Fortuna: le gaffe storiche

Sono diverse le gaffe storiche, ancora oggi virali sui social, legate al quiz show.

-Senza ombra di dubbio, il primo momento cult è quello che ha visto in gioco un concorrente di nome Giancarlo Pelosini. L’uomo, chiamato a risolvere la frase “V_ns_r_ battagl__ graz__ alla l_r_ f_ga” sul tema “Le Amazzoni“, ha commesso uno scivolone volgare che è entrato nella storia del format.

Ecco il video della gaffe del signor Giancarlo Pelosini:

-Come dimenticare, poi, la sfuriata di Mike alla valletta Antonella Elia? Bongiorno, che non aveva un carattere semplice, asfaltò la showgirl che, ricordiamo, era solo alle prime armi. “Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni. Tu non vieni qui a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d’accordo non lo dici“, esclamò il conduttore de La Ruota della Fortuna durante un fuorionda. Antonella non aveva fatto altro che complimentarsi con una concorrente animalista che aveva rifiutato la pelliccia vinta con il quiz. Intervistata dal Corriere della Sera a distanza di anni, la Elia ha raccontato:

“Mike si arrabbiò da pazzi, me ne disse due o tre, io mi misi a piangere e lui mi fece chiamare in camerino: ‘Ma perché te la prendi tanto? Ti ho solo detto che sei rincog**onita’. E mi abbracciò. Mike mi voleva bene, come Raimondo e Corrado“.

-Tra le gaffe storiche de La Ruota della Fortuna ricordiamo anche quella che ha visto una concorrente svenire ed essere portata fuori dallo studio dai soccorsi. La donna era arrivata all’ultima manche, ma si è sentita male e la puntata si è conclusa con due soli giocatori. Il fuorionda, poi, è stato trasmesso da Paperissima.

La prima valletta di Mike

Molti direbbero che la prima valletta di Mike è stata Paola Barale. In realtà poco prima di lei, Bongiorno ha avuto come spalla Ilenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina scomparsa a New Orleans.

I vip che hanno partecipato a La Ruota della Fortuna

Non solo scivoloni che sono entrati nella storia, nel quiz show di Bongiorno sono arrivati anche concorrenti che poi sono diventati famosi. Nel 1994, ad esempio, c’è stato Matteo Renzi, che all’epoca aveva 19 anni. Ha partecipato a 5 puntate, vincendo 48 milioni di lire. Nel 1999, invece, è stata la volta del giornalista Davide Maggio.

Ecco il video di Matteo Renzi a La Ruota della Fortuna: