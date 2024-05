Vi proponiamo una selezione di frasi sulle soddisfazioni da usare per festeggiare un traguardo o come motivazione per raggiungere la meta.

A lavoro, in amore, in amicizia e in qualsiasi altra circostanza, quando si ottiene una soddisfazione c’è solo da gioire. Si tratta sempre di un traguardo e come tale va festeggiato. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sulle soddisfazioni da utilizzare all’occorrenza.

Le più belle frasi sulle soddisfazioni

Cosa si prova quando si ottiene una soddisfazione? Grande o piccola che sia, la gioia è immensa. L’apice viene raggiunto quando si tratta di qualcosa che rappresenta una rivincita, un riscatto. Le frasi sulle soddisfazioni servono proprio a festeggiare l’obiettivo raggiunto, ma possono essere utilizzate anche come spinta a fare di più per arrivare alla meta. Vi proponiamo una selezione di citazioni di grandi autori da utilizzare all’occorrenza:

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Chiunque voglia riuscire in un’impresa deve essere disposto a bruciare le navi o tagliare i ponti per impedirsi ogni possibilità di tornare sui suoi passi. Solo comportandosi così può essere certo di conservare lo stato mentale detto “ardente desiderio di riuscire”, che è un principio essenziale del successo. (Napoleon Hill)

No, non siamo ancora soddisfatti, e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà come l’acqua e il diritto come un fiume possente. (Martin Luther King)

Ritieniti soddisfatto dell’agire bene, e lascia che gli altri parlino di te come fa loro piacere. (Pitagora)

Era un maniaco dell’insoddisfazione. Non era contento che quando era scontento. (Fabrizio Caramagna)

Finché una donna può sembrare più giovane di dieci anni di sua figlia, è perfettamente soddisfatta. (Oscar Wilde)

Ci sono alcuni giorni in cui penso che ho intenzione di morire per una overdose di soddisfazione. (Salvador Dalì)

L’insoddisfazione segue sempre l’ambizione come un’ombra. (Henry H. Haskins)

Chi è soddisfatto è ricco. (Lao-Tzu)

Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto NO. E’ grazie a loro se sono quel che sono. (Albert Einstein)

Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile nel visibile. (Anthony Robbins)

Chi è sempre tranquillo non cresce: sta. Chi è perennemente soddisfatto non ha dubbi e non proverà cose diverse. Chi non esplora non troverà terra nuova e sorprendente. (Beppe Severgnini)

Essere produttivi dà alle persone un senso di soddisfazione e di appagamento che l’ozio non può dare. (Zig Ziglar)

La soddisfazione personale è l’ingrediente più importante del successo. (Denis Waitley)

C’è un tale senso di soddisfazione quando qualcosa che si è immaginato trasformato in qualcosa di reale.

(Prabal Gurung)

La vera felicità dell’uomo sta nell’accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. (Gandhi)

La felicità non viene da un lavoro facile, ma dal bagliore di soddisfazione che appare dopo il raggiungimento di un compito difficile, che richiedeva il nostro meglio. (Theodore Isaac Rubin)

L’accoglienza migliore? Il sorriso. La miglior medicina? L’ottimismo. La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto (Madre Teresa)

La pigrizia può sembrare attraente, ma il lavoro dà soddisfazione. (Anna Frank)

Sì, il Nirvana esiste: consiste nel condurre il tuo gregge ad un pascolo verde, mettere il tuo bambino a letto, e scrivere l’ultima riga della tua poesia. (Khalil Gibran)

Apri gli occhi, guardati dentro. Sei soddisfatto della vita che stai vivendo? (Bob Marley)

L’amore, se non è passione, non è amore, ma qualcosa d’altro; e la passione si nutre non di appagamento ma di ostacoli. (William Somerset Maugham)

Mostratemi un uomo completamente soddisfatto: vi mostrerò un fallimento. (Thomas Alva Edison)

La peggiore disgrazia che possa capitare ad un uomo è essere soddisfatto di sé. (Georges Bernanos)

È con le occasioni mancate che a poco a poco noi ci costituiamo un patrimonio di felicità. Quando il desiderio è soddisfatto, non resta che morire. (Alberto Savinio)

Le persone felici non fantasticano mai; lo fanno solo gli insoddisfatti. (Sigmund Freud)

Non essere mai soddisfatti: l’arte è tutta qui. (Jules Renard)

Non ti accorgi che anch’io sono uno che si muove maldestro, che ogni mio gesto tradisce il desiderio, l’insoddisfazione, l’inquietudine? (Italo Calvino)

Non basta sapere, si deve anche applicare; non è abbastanza volere, si deve anche fare. (Goethe)

Frasi sulle soddisfazioni per ogni occasione

Le frasi sulle soddisfazioni possono servire anche ad aprire gli occhi, a comprendere quando alcune situazioni vanno strette e necessitano di cambiamenti.