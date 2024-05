Qual è il premio per il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024? Ecco cosa vince colui o colei che riesce a trionfare.

Sabato 11 maggio si svolge la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2024. A sfidarsi per la vittoria saranno trentasette artisti, rappresentanti di altrettanti Paesi. Vediamo qual è il premio per il vincitore e chi sono i cantanti che, secondo i bookmakers, potrebbero trionfare.

Eurovision 2024: il premio per il vincitore del Song Contest

L’Eurovision Song Contest è la manifestazione musicale più importante d’Europa e anche per l’edizione 2024 c’è gran fermento. Quest’anno l’evento si svolgerà a Malmö, terza città più grande della Svezia. Le esibizioni inizieranno martedì 7 maggio e andranno in scena anche giovedì 9 e, con la finalissima, sabato 11 maggio. In gara ci sono 37 nazioni che fanno parte dell’Unione europea di radiodiffusione (Ebu), suddivise in 27 cantanti solisti (18 donne e 9 uomini), sette duetti e tre gruppi.

Ma qual è il premio per il vincitore dell’Eurovision 2024? Come vuole la tradizione, l’artista che trionfa non porta a casa alcun montepremi. Riceve soltanto una specie di coppa, ossia una scultura di cristallo a forma di microfono. Chi vince la manifestazione canora, pur non incassando una ricompensa in denaro, ottiene una immensa visibilità.

Pensate, ad esempio, che la vincitrice del Song Contest 2023, ossia Alessandra Mele, italiana di origine ma rappresentate della Norvegia, dopo il trionfo ha fatto una serie di concerti anche nel Belpaese, ottenendo un grande successo.

Eurovision Song Contest 2024: chi sono i favoriti per la vittoria?

E’ bene sottolineare che, oltre alla visibilità internazionale, il vincitore dell’Eurovision 2024 porta a casa un altro premio importante. Parliamo dell’organizzazione dell’edizione successiva della manifestazione nel proprio Paese di nascita o residenza. Secondo i bookmaker, i favoriti per la vittoria sono: Croazia con Baby Lasagna, Svizzera con Nemo, Ucraina con Alyona Alyona & Jerry Heil, Italia con Angelina Mango e Paesi Bassi con Joost Klein.