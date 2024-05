All’Eurovision i Big Five accedono di diritto alla finalissima: ecco chi sono e perché questo accade.

Di edizione in edizione, da Blanco e Mahmood a Mengoni o ai Maneskin, abbiamo visto all’Eurovision l’Italia accedere di diritto alla finalissima. Cosa hanno in comune i nostri connazionali con Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna? Semplice. Fanno parte dei Big Five. Cinque Paesi che accedono di diritto alla puntata in cui viene proclamato il vincitore. Delle volte per regolamento questi cantanti si sono esibiti solo nell’ultima puntata, altre volte (come nel 2024) sono saliti sul palco e hanno cantato live anche in semifinale (pur senza prendere parte al voto per l’eliminazione). Perché tra i cinque c’è anche l’Italia? Il motivo è presto spiegato.

Eurovision: i Big Five già finalisti

L’Italia come si diceva è parte dei Big Five. Questo perché insieme a Francia e Germania, l’Italia, ha dato vita alla manifestazione, guadagnandosi di fatto il diritto di essere sempre ammessa alla finalissima e quindi di correre per il premio finale senza rischiare di essere eliminata prima.

Eurovision 2024, la Malmo Arena

Nel corso degli anni si sono poi aggiunte alle tre Nazioni già citate anche Inghilterra e la Spagna, che hanno così composto i Big Five come li conosciamo adesso.

Eurovision 2024: I Big Five sul palco in semifinale

Se fino al 2023 abbiamo visto le cinque nazioni (oltre al paese ospitante) esibirsi direttamente in finale, facendo solo una passerella nel corso delle due semifinali – una sorta di presentazione del brano ma senza che l’artista potesse cantare dal vivo – nel 2024 invece la musica è cambiata e si è così deciso di dare spazio alla performance di ciascuno anche nelle due serate precedenti (per l’Italia Angelina Mango è la rappresentante dell’edizione).

Ovviamente i Big Five in semifinale non sono stati inseriti come gli altri nell’elenco dei Paesi che si giocheranno un posto nella finalissima. Canteranno tra prima e seconda semifinale, poi tutti in finalissima, di diritto, senza che ci sia alcuna eliminazione per loro.