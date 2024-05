Vi proponiamo una selezione di frasi sull’incomprensione perché nell’era della digitalizzazione i misunderstanding sono la norma.

Oggi come non mai, i malintesi sono all’ordine del giorno. Specialmente dopo l’arrivo dei social e l’utilizzo massiccio dello smartphone per comunicare, è facile cadere su una ‘faccina’ di troppo o una punteggiatura messa un po’ a caso. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sull’incomprensione.

Le più belle frasi sull’incomprensione

Le incomprensioni non sono tutte uguali. Alcune nascono da semplici misunderstanding, altre dalla cattiveria dell’uno e dalla buona fede dell’altro. Quando i protagonisti del malinteso sono mossi da sentimenti veri e sinceri, tutto si risolve con una stretta di mano o un abbraccio. E’ bene, però, non lasciare passare troppo tempo perché i silenzi possono diventare muri impossibili da abbattere. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sull’incomprensione:

Tutti siamo qualche pagina di un libro, ma di un libro che nessuno ha mai scritto e che invano cerchiamo negli scaffali della nostra mente. (Alessandro Baricco)

Una metà del mondo non riesce a capire i piaceri dell’altra metà. (Jane Austen)

Sono così incompreso che non si comprendono neanche i miei lamenti di essere incompreso. (Soren Kierhegaard)

Non mi capiscono: io non sono la bocca che fa per questi orecchi. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

I motivi delle azioni umane sono sempre molto più complessi di quanto si possa spiegare e raramente possono essere descritti in modo corretto. (Fëdor Dostoevskij)

La gloria è una forma d’incomprensione; forse la peggiore. (Jorge Luis Borges)

Essere grande significa essere incompreso. (Ralph Waldo Emerson)

Ogni volta (spesso) che mi accade di non capire qualche cosa, istintivamente mi prende la speranza che sia di nuovo la volta buona, e che io torni a non capire più niente, a impossessarmi di quella saggezza diversa, trovata e perduta nel medesimo istante. (Italo Calvino)

Ognuno si sforza sempre di indovinare cosa fanno gli altri e si tormenta sempre a immaginare la verità e si muove come un cieco nel suo mondo oscuro tastando a caso le pareti e gli oggetti. (Natalia Ginzburg)

Gli incompresi si dividono in due categorie: le donne e gli scrittori. (Honoré de Balzac)

Siamo tutti isole che gridano bugie in un mare di incomprensione. (Rudyard Kipling)

La maggior parte delle liti amplifica un malinteso. (Andre Gide)

Il giusto fondamento del matrimonio è l’incomprensione reciproca. (Oscar Wilde)

A volte il tono di voce copre il valore delle parole. È necessario andare più nel profondo per capire. (Luce Argentea)

Chi procura dolore dal dolore si cura. Il più crudele degli uomini è vittima quanto le sue vittime, è un ciclo eterno… non esiste crudeltà maggiore del non provare a comprendere gli altri! (Domenico Adonini)

Solo dall’oscurità può emergere la luce piena, per cui solo ciò che amo profondamente mi appare colmo di lati oscuri. (Carmen Consoli)

Molti divorzi nascono di un’incomprensione. Come molti matrimoni. (Tristan Bernard)

Solo dall'oscurità può emergere la luce piena, per cui solo ciò che amo profondamente mi appare colmo di lati oscuri. (Honoré de Balzac)

Tutti gli uomini vogliono vivere, ma nessuno sa perché vive. (Arthur Schopenhauer)

La vostra mente e voi stesse siete il nostro mar dei Sargassi. (Ezra Pound)

Sono un uomo semplice, io. Dev’essere per questo che sono un incompreso. (Albert Camus)

Niente è complicato se ci cammini dentro. Il bosco visto dall’alto è una macchia impenetrabile ma tu puoi conoscerlo albero per albero. La testa di un uomo è incomprensibile, finché non ti fermi ad ascoltarlo. (Stefano Benni)

Soltanto la radicata convinzione dell’onnipotenza della casualità crea difficoltà alla comprensione e fa apparire impensabile che possano verificarsi o esistere eventi privi di causa. (Carl Gustav Jung)

Spesso l’incomprensione nasce da una battuta o da un gesto poco felice, che per uno è del tutto normale e per l’altro una specie di affronto. Eppure, quando i legami sono veri, basta aprire le porte del cuore per rendersi conto del malinteso.