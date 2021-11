Alex Belli continua a far parlare di sè per una nuova frase choc in merito alla violenza sulle donne: ecco le sue parole

Dopo l’ultimo polverone scatenatosi per via di una frase infelice nei confronti della disabilità di Manuel Bortuzzo, Alex Belli non smette di far discutere: al centro della polemica stavolta, alcune dichiarazioni dell’attore mentre parlava con Jo Squillo della recente litigata avvenuta con Aldo Montano.

Le frasi che non sono piaciute affatto ai telespettatori e per cui, ancora una volta, è stato chiesto allo staff del reality di prendere provvedimenti, hanno ad oggetto lo spinoso tema della violenza sulle donne. Le sue parole sono state riportate da Blogtivu: “Se io ho avuto un atteggiamento provocatorio allora è giusto che le donne vengono picchiate dai mariti… ok, perfetto… questo vuoi dire? Perché io gli ho risposto. Sto facendo un esempio, non hai capito la metafora. Te la spiego… io non ho provocato niente ma ho detto semplicemente quello che mi è venuto da dire e mi sono beccato uno spintone” ha dichiarato.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La discutibilità delle sue affermazioni sono state subito colte dalla sua interlocutrice, che lo ha subito intimato a cambiare rotta: “Ma sei fuori a dire una cosa del genere? Ma che cosa vuol dire? Secondo te le donne vengono picchiate perché sono provocatorie? Dai Alex per piacere, ma che cagata stai dicendo… non ho capito la metafora? Facciamo che non l’ho capita” ha risposto, seguita dallo stesso Davide Silvestri, che ha suggerito ad Alex di cambiare discorso.

Che ne pensate? Verrano presi provvedimenti verso l’attore?