Intervistata dal settimanale Oggi, la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani si è aperta un po’ in merito all’esperienza di suo figlio Nicola Pisu al Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha stretto da diversi giorni un rapporto speciale con la showgirl Miriana Trevisan, la quale, soprattutto per via della differenza di età, non riesce a dare un nome ed un senso alla loro relazione, mettendolo spesso e volentieri in crisi.

Nonostante abbia già più vuole palesato il suo parere tramite i social, ma anche in diretta durante una puntata del reality, in cui è entrata nella Casa come ospite, Patrizia Mirigliani ha comunque rilasciato un’intervista per mettere alcuni puntini sulle i. Intanto, parla del senso di quest’esperienza per suo figlio, ovvero una specie di riscatto dopo anni di sofferenza: «Sta vivendo un’opportunità di lavoro e si sta confrontando per la prima volta con se stesso. È entrato per portare un messaggio, quello di un ragazzo che ha vissuto 14 anni difficilissimi di lotta con la dipendenza da stupefacenti» ha dichiarato.

Lei lo appoggia e sostiene con molta fierezza nonostante tra loro, anni fa, non sia stato tutto rose e fiori. La donna, data la criticità della situazione, si trovò costretta a denunciarlo: « Era diventato violento, anche se mai fisicamente. La richiesta di denaro era costante, stressante, la sua dipendenza lo aveva cambiato. L’assenza del padre, il bullismo subito… la droga era la sua soluzione per non soffrire. Poi sono cominciati i furti di oggetti di valore, mi assicurava “rubo solo a te”. Gli spiegavo che un furto è sempre un furto. Non sapeva come fare per trovare soldi, visto che gli avevo tagliato i fondi e avevo totale controllo sui suoi movimenti di denaro» ha dichiarato.

Infine, non ha mancato di rinnovare la sua opinione in merito al rapporto del figlio con Miriana Trevisan: «Sono intervenuta nella vita di mio figlio solo quando ho visto la precarietà della sua salute psicofisica, ma non ho mai messo voce sui suoi rapporti sentimentali. Non ho nulla contro Miriana e mi fa arrabbiare quando si incupisce per la loro differenza di età. In tv ho voluto solo capire qualcosa in più sui sentimenti di lei per evitare a Nicola una ulteriore sofferenza. Ma devono essere liberi di viversi» ha concluso.

