Kylie Jenner ha portato Stormi a vedere la partita di softball organizzata da Travis Scott per scopi benefici. Ecco i simpatici scatti.

La famiglia di Kylie Jenner ha sempre fatto invidia al mondo, in quanto l’influencer, spesso e volentieri, ci delizia con dei meravigliosi scatti che testimoniano la sua amorevolezza e apprensione come mamma, ma anche come compagna.

Anche oggi, Kylie ha avuto modo di mostrarci direttamente l’unione del suo nucleo familiare. La ragazza, infatti, ha deciso di portare la piccola Stormi, figlia sua e del rapper Travis Scott, ad assistere ad un evento sportivo: parliamo di una partita di softball. Non si tratta però di un evento qualsiasi: la competizione è stata organizzata proprio dal suo compagno Travis a scopo benefico e proprio lui stesso ha preso parte al gioco.

E lui non è stato l’unico: a partecipare alla partita c’è stata anche Kendall Jenner, sorella di Kylie, la quale è scesa in campo con fierezza non mancando mai di sfoggiare la sua innegabile eleganza. Vi mostriamo qui una serie di scatti, pubblicati proprio da Kylie, che hanno immortalato quei dolci momenti:

Avete visto le foto? Vi piace questa famiglia?