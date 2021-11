Il cantautore romano posta delle foto accompagnate da una dolcissima dedica: “Il mio fiore più bello”

Chi conosce e stima Alex Britti, si troverà perfettamente d’accordo con noi nel dire che il cantautore romano ha sempre avuto un animo profondo e sensibile. Non solo per i testi delle sue canzoni, ma anche per la sua capacità di dimostrare amore a chi ha sempre avuto intorno. Questa volta il cantautore romano fa breccia nel nostro cuore con una dedica dolcissima.

Alex Britti ha postato poche ore fa su Instagram delle foto che lo ritraggono insieme al piccolo Edoardo, il figlio di quattro anni che ha dato alla luce insieme alla compagna Nicole. Dopo essere diventato padre a 50 anni il suo mondo è cambiato per il meglio. Ecco quindi che accanto alle foto appare una frase commovente e decisamente contestualizzata: “il fiore piú bello, l’albero piú bello, il mio album piú bello, insomma…..bello“.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Nelle foto il cantautore appare molto felice, mente tiene fieramente in braccio il bambino, in una location dove regnano le piante, forse un vivaio. Non mancano al post i likes e i commenti di molti vip, tra i quali Marco Giallini, Chiara Francini e Giulio Golia.

Ecco qui la foto sui social