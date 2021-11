La conduttrice si concede un momento di riposo insieme al marito Bernardo Corradi dopo essere stati separati per diversi giorni.

Tra i diversi impegni lavorativi, Elena Santarelli ed il compagno Bernardo Corradi non riescono a passare molto tempo insieme, ma per loro questo non sembra affatto un ostacolo, anzi. Per loro è un punto di forza, perché ogni volta che si riuniscono, il rapporto è più forte di prima. Si sono anche dimostrati dei genitori modello e premurosi, che sanno essere sempre presenti. La coppia ha infatti due figli, Greta Lucia e Giacomo. Hanno anche affrontato battaglie importanti insieme: il piccolo Giacomo ha combattuto contro il cancro, e ne è uscito fortunatamente vincitore.

Ma veniamo al dunque: la conduttrice ha postato una foto sui social mentre si concede un momento di meritato riposo insieme al marito, e commenta così: “Noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po’ di giorni ( in questo caso 18) . Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre, così si evita il “rapporto fusionale “ che in molte coppie annulla una sana individualità…lascio il parere agli esperti!!“.

In effetti a nessuna coppia ha mai fatto male un po’ di distacco, l’importante è essere equilibrati! Intanto vi lasciamo guardare il post sui social: