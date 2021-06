Conosciamo meglio Andrea Manfredonia, figlio di un ex calciatore salito alla ribalta per il suo matrimonio con Martina Stella.

Andrea Manfredonia è una personalità assai nota nel mondo dello sport ma il suo nome è salito anche alla ribalta della cronaca rosa soprattutto per la sua storia d’amore con l’attrice italiana, Martina Stella. L’interprete toscana che ha debuttato sul grande schermo a soli 16 anni con il celebre film, L’ultimo bacio di Gabriele Muccino vanta fra i suoi ex fidanzati anche nomi noti come quelli di Valentino Rossi e di Lapo Elkann ma da diverso tempo ormai, il suo cuore è stato rapito da Andrea. Proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui dalla biografia, alla vita privata, alla scoperta di Andrea Manfredonia.

Andrea Manfredonia, biografia

Andrea Manfredonia è il figlio di Lionello Manfredonia dirigente sportivo ed ex calciatore italiano che ha giocato nelle squadre come: Roma, Juventus e Lazio e che ha lasciato i campi da calcio alla fine degli anni’80. Sulla biografia di Andrea non abbiamo informazioni precise ma sappiamo soltanto che è nato a Roma nel 1988.

Proprio come suo padre, Andrea si è appassionato presto al mondo del calcio e subito dopo il diploma si è laureato in Management delle imprese sportive diventando così un procuratore sportivo.

Andrea Manfredonia, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Manfredonia sappiamo che dal 3 settembre del 2016, l ‘uomo è convolato a nozze con Martina Stella. Pare che i due si siano conosciuti grazie ad alcuni amici in comune ed il loro matrimonio si sia celebrato in una chiesa in provincia di Viterbo.

La coppia nel Giugno del 2021 ha comunicato l’arrivo del loro primogenito ma senza rivelarne il nome. Andrea inoltre, ha anche un profilo social su Instagram e dove spesso appare proprio in compagnia della bella attrice toscana.

Chi é Martina Stella la moglie di Andrea Manfredonia

Martina Stella è nata il 28 novembre del 1984 sotto il segno del Sagittario. E’ originaria di Impruneta in provincia di Firenze e deve il suo successo al film L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino. Successivamente l’attrice ha preso parte a numerosi progetti sia televisivi che cinematografici ed è anche diventata mamma per la prima volta nel 2012, quando ha dato alla luce Ginevra nata dalla relazione con l’hair stylist, Gabriele Gregorini conosciuto sul set di Tutti Pazzi per Amore.