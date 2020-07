Sapevi che ama il calcio ed è appassionata di sport? Tutto su Martina Stella

Scopriamo cosa c’è da sapere su Martina Stella: Andrea Manfredonia, il matrimonio e le curiosità sull’attrice!

Nata il 28 novembre 1984 sotto il segno del Sagittario, Martina Stella è un’attrice originaria di Impruneta, Firenze. Esordisce giovanissima nel film L’Ultimo Bacio diGabriele Muccino, che la rende famosa al grande pubblico, e da lì la sua diventa una bellissima carriera. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice e sulla sua vita privata, passando per i gossip e le curiosità sul suo conto!

Chi è Martina Stella (e dove abita)

Come abbiamo detto, Martina è di origini toscane e la sua infanzia la trascorre proprio a Impruneta, dove cresce con la mamma Bianca, ballerina di professione, e il papà che invece fa l’impiegato presso il casello autostradale. Con loro c’è anche Flavia, la sorella minore, nata 5 anni dopo Martina (nel 1989).

A 15 anni subisce un forte trauma: i due genitori si separano, e Martina non ha fatto mistero che fin da quando ha avuto 16 anni ha provveduto al loro mantenimento: «Vengo da una famiglia disastrata dal punto di vista economico, il film ‘L’ultimo bacio’ mi ha permesso di sostenere i miei genitori e continuo a farlo», ha dichiarato a Chi.

Martina Stella

Un periodo difficile, non c’è alcun dubbio, ma che con grinta e determinazione Martina è riuscita a ribaltare, diventando ciò che aveva sempre sognato: un’attrice.

Martina vive con la sua famiglia a Roma, non lontano dal quartiere Parioli, come testimoniano alcuni scatti postati su Instagram.

Martina Stella: la carriera

L’attrice nativa di Impruneta ha debuttato giovanissima: a 16 anni è stata protagonista del film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, conquistando fin da subito pubblico e critica. Senza abbandonare il cinema, nel 2002-03 debutta in teatro, recitando nel musical Aggiungi un posto a tavola di Pietro Garinei con Giulio Scarpati.

La sua carriera si sviluppa però negli anni successivi soprattutto tra grande schermo e fiction televisive di grande successo come Le stagioni del cuore e La freccia nera. Il suo ultimo film è Natale a 5 stelle di Marco Risi, datato 2018.

Martina Stella: le curiosità sull’attrice

– Martina è alta 1 metro e 65.

– Sapete come ha iniziato la sua carriera? Facendo la testimonial… per le Lelly Kelly, le famose scarpine!

– Pur non seguendo il calcio si definisce tifosa della Fiorentina.

– Ha un debole per i profumi e le scarpe col tacco.

– Non si considera bella, e a Grazia ha raccontato: “Non mi sento mai troppo sicura di me. Certamente, se non fossi stata carina, non sarei stata notata per strada e non avrei recitato in L’ultimo bacio, ma se mi guardo allo specchio vedo moltissimi difetti.”

– È timida e ha rivelato di aver sofferto molto per il grande successo e le conseguenti intromissioni da parte dei paparazzi nella sua vita privata.

– Non ha mai avuto un buon rapporto con suo padre, ma dopo la nascita di sua figlia Ginevra sarebbe riuscita a recuperare il complicato rapporto.

– Da come si può intuire visitando il suo profilo Instagram, è appassionata di palestra!

La vita privata di Martina Stella: il matrimonio, i figli e…

A 17 anni Martina è stata fidanzata con il campione di Moto Gp Valentino Rossi, ma la loro storia è durata solo un anno, dal 2001 al 2002. Nel 2003 è poi arrivato Lapo Elkann, con cui è andata oltre, ma di poco: la loro storia finirà nel 2005, ma tra di loro non finirà mai la grande amicizia che li ha sempre legati.

Insomma, come avrete già potuto intuire è lunga è la lista dei suoi ex fidanzati: oltre a Valentino e Lapo si aggiungono Primo Reggiani, Gabriele Gregorini, ma sono solo alcuni di quelli più famosi.

Martina Stella ha una figlia, Ginevra, avuta durante la sua relazione con Gabriele Gregorini. «È stato un grandissimo fallimento. Ho vissuto un grande amore che mi ha dato una bimba meravigliosa, ma il matrimonio è un passo che volevo fare con la persona giusta e con un percorso spirituale molto forte», ha raccontato a Vanity Fair.

Ma il vero amore lo troverà con Andrea Manfredonia, con il quale saranno fiori d’arancio!

Chi è il marito di Martina Stella, Andrea Manfredonia

Nel 2016 ha sposato a Viterbo il procuratore calcistico Andrea Manfredonia. «Una cosa è immaginare il proprio matrimonio, un’altra è viverlo. E io non riesco a trovare le parole per descrivere le emozioni che ho provato. E’ stato il giorno più bello della mia vita insieme con quello della nascita di mia figlia Ginevra», ha raccontato a Chi l’attrice.

Classe 1988, Andrea è nato a Roma ed è figlio di Lionello Manfredonia, un ex calciatore che ha giocato nella Roma, nella Lazio e nella Juventus. Il calcio è sempre stata la sua vita, come lo dimostra il fatto che il suo lavoro sia quello del procuratore.

I due si sono conosciuti grazie ad amicizie in comune, ma l’amore non è scoccato subito. Eppure i due poi si sono accorti di provare qualcosa che andava oltre una semplice amicizia… e così si sono fidanzati e poi sono convolati a nozze. Ecco una loro foto insieme:

Martina Stella e Andrea Manfredonia non hanno mai fatto segreto di desiderare un figlio insieme: «Vorremmo un figlio insieme. Io però preferirei che non arrivasse subito per non turbare la serenità di Ginevra», ha raccontato a Grazia.