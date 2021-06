Ecco chi è Xherdan Shaqiri: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sul trequartista della Svizzera.

Xherdan Shaqiri è uno dei calciatori più talentosi della Svizzera, trequartista o esterno d’attacco molto veloce, bravo nel dribbling che in carriera ha giocato con alcune delle più importanti squadre a livello mondiale vincendo anche diversi trofei (tra cui anche due Champions League). Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul calciatore svizzero.

Xherdan Shaqiri: la biografia

Xherdan Shaqiri è nato il 10 ottobre del 1991 (il suo segno zodiacale è quindi quello della Bilancia) a Gjilan, una delle più importanti città del Kosovo. Ma nel 1991, quando è nato il calciatore, la città faceva ancora parte della Jugoslavia e la famiglia Shaqiri dovette lasciarla a causa delle persecuzioni serbe trovando riparo in Svizzera.

Xherdan Shaqiri

Proprio in Svizzera Xherdan Shaqiri è cresciuto iniziando a giocare a calcio nel SV August. E’ poi passato al Basilea e nel 2009 ha esordito in prima squadra. Nel 2012 è stato poi acquistato dal Bayern Monaco dove ha giocato fino al 2015 quando è stato ceduto in prestito all’Inter di Roberto Mancini (i due hanno un ottimo rapporto). Ha poi giocato per tre anni in Inghilterra allo Stoke City prima di essere acquistato dal Liverpool.

Il suo esordio con la nazionale svizzera è avvenuto nel 2010.

Xherdan Shaqiri: la vita privata

Xherdan Shaqiri è molto riservato riguardo alla sua vita privata, si sa però che ha avuto in passato una relazione con la modella italiana Angelica Montali, con cui era stato paparazzato in un ristorante inglese.

Xherdan Shaqiri, dove vive?

Da quando nel 2018 è stato acquistato dal Liverpool, Xherdan Shaqiri abita proprio nell’omonima città inglese.

Xherdan Shaqiri: lo stipendio

Quanto guadagna Xherdan Shaqiri? Il trequartista svizzero al Liverpool percepisce uno stipendio di 5,4 milioni di euro a stagione.

3 curiosità su Xherdan Shaqiri

– E’ molto attivo su Instagram dove posta spesso foto riguardanti il proprio lavoro da calciatore.

– Sa suonare il pianoforte.

– Nel 2010 era stato inserito nella lista dei migliori calciatori al mondo nati dopo il 1989 da Don Balon.