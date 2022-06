L’ex concorrente del Grande Fratello Mary Falconieri ha dato alla luce la piccola Giulia. Il racconto ad una settimana dal parto.

Diventata nota al mondo del piccolo schermo dopo la partecipazione al Grande Fratello, la giovane infermiera Mary Falconieri ha dato alla luce una settimana fa il primo figlio. Una splendida bambina di nome Giulia. Tutto bene fino ad ora tranne alcuni fastidiosi dolori e una curiosissima particolarità che riguarda la piccola.

Mary Falconieri: i dolori e la curiosità della piccola Giulia

Peso del neonato

La ragazza ha affidato ai social, precisamente alle sue stories su Instagram, il racconto del ritorno a casa ad una settimana dal parto: “Stiamo ristabilendo gli equilibri di casa e della nostra famiglia. Giulia è il regalo più bello che la vita ci abbia mai fatto, è una gioia immensa per il nostro cuore e l’amore più grande. Stiamo a fissarla h24, perché non si riesce a non farlo. Per intenderci, due rinco”, ha detto Mary Falconieri.

Non è tutto perfetto però, come affermato poco dopo dalla ragazza: “Di questo se ne parla molto poco, ma i primi giorni post parto non sono semplici. Non badate ai social dove è tutto perfetto, perché non è la realtà dei fatti. È tutto nuovo e così delicato, certo magnificamente bello. Io sono con antidolorifici perché non mi sono ripresa ancora del tutto però dal primo momento sono autonoma, indipendente e faccio tutto con Giulia e a casa”.

Passando ancora alla bimba, impossibile non notare che la piccola sia nata con un dentino: “Per me è stata una cosa nuovissima. Quando il pediatra l’ha visitata e mi ha detto del dentino, mi sono messa a ridere, pensando che mi prendesse in giro. Invece è una cosa molto rara, ma ci sono neaonati che nascono con il dentino”.

Di seguito un post Instagram della Falconieri con le immagini della bimba:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG