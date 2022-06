Una Vanessa Incontrada in lacrime, prima di paura e tristezza e poi di gioia, quella vista nelle ultime ore sui social. La nota conduttrice televisiva e showgirl ha raccontato di aver trascorso le ultime 24 ore di vita alla ricerca dei suoi due Golden Retriever che si eranno allontanati da casa senza fare ritorno. Per fortuna, poi, qualcuno ha trovato i due cani e l’ha informata di dove si trovassero.

Tutto ha avuto inizio un giorno fa, quando all’improvviso Vanessa Incontrada ha scoperto che Zilik e Tokio, i suoi due Golden Retriever, si erano allontanati da casa, nella zona di Follonica, in Toscana, dove la donna vive col suo compagno.

Un giorno intero di ricerche fino alla buona notizia: “Finalmente sono stati ritrovati dopo ore”, ha fatto sapere la Incontrada tra le stories social su Instagram ringraziando tutte le persone che l’hanno aiutata ed in modo particolare chi ha ritrovato i due amici a quattro zampe: “Questo è un messaggio soprattutto per ringraziare chi mi ha aiutato a cercarli. Li ho ritrovati molto stanchi e provati, perché sono stati a più di 5 chilometri di distanza da casa. Volevo ringraziare la coppia che li ha trovati e mi ha telefonato”.

Il ritrovamento dei due cani è stato per la donna una vera e propria salvezza tanto che nel finale dei ringraziamenti si è lasciata andare ad un pianto di gioia e un grande sospiro di sollievo: “Grazie di cuore. Ora respiro”.

Per fortuna adesso, a giudicare il suo ultimo post Instagram, sembra essere tornato il sereno per la conduttrice e showgirl che ha avuto modo di scherzare sulla sua età:

