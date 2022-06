Attraverso una storia su Instagram, Antonella Clerici ha dato l’annuncio della morte di una donna tanto apprezzata anche in tv.

Una grave lutto ha colpito il mondo della tv e soprattutto del noto programma The Voice Senior. Ad annunciare la brutta notizia, che è circolata solo in queste ore, è stata Antonella Clerici che attraverso una storia social ha ufficializzato la scomparsa di Laura Grey, signora ed ex concorrente della trasmissione.

Antonella Clerici e il saluto a Laura Grey

Antonella Clerici

All’età di 81 anni è dunque morta Laura Grey, 81enne che in tanti in televisione ricordano per l’apparizione appunto al noto programma The Voice Senior. Sui social tra i primi a ricordare la donna è stata Antonella Clerici che le ha voluto dedicare un messaggio: “Ciao Laura, hai portato sul nostro palco tutta la tua energia partenopea”, le parole della conduttrice tv.

La notizia data dalla Clerici è confermata anche dal Corriere del Mezzogiorno che ha ripercorso alcune delle recenti tappe di vita della signora Laura. Nata ad Afragola, Laura Grey aveva debuttato nel mondo della musica vincendo il Festival Flegreo per poi partecipare al Festival dei Festival organizzato da Corrado e firmare, nel 1966, il suo primo contratto discografico. Negli anni ‘70 ha girato l’Italia e il mondo come ambasciatrice del repertorio classico napoletano. La donna amava davvero molto la musica e la canzone tanto che nel 2004 era riuscita ad arrivare in tv.

Proprio la partecipazione a The Voice Senior, nel team con Gigi D’Alessio, aveva ampliato la sua notorietà e la conferma è arrivata in queste ore con i tanti messaggi da parte dei seguaci e in generale dai telespettatori che la ricordano con affetto.

