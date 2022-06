Novità per le reti Mediaset ed in particolare per Barbara D’Urso. La presentatrice continuerà a tenere compagnia agli italiani in tv.

Sembrano esserci novità per il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset. Nei mesi scorsi erano state piuttosto insistenti le indiscrezioni che parlavano di un addio tra la conduttrice e l’azienda. Rapporto ai minimi storici, trasferimenti e budget ridotti per le sue trasmissioni e tanto altro. Adesso, invece, la situazione sembra essersi capovolta.

Barbara D’Urso: il clamoroso ribaltone con Mediaset

Barbara D’Urso

In attesa di comunicazioni da parte dell’azienda del Biscione e della stessa conduttrice, Pipol TV non ha dubbi e parla di un contratto rinnovato tra le parti anche per la prossima annata.

“Questa volta è ufficiale: Barbara D’urso ha rinnovato per un altro anno con Mediaset. Dunque la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo al momento è l’impegno previsto per Barbara. La Pupa e il secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alto. E ‘Live non è la D’Urso’ non tornerà. Dunque da settembre Barbara sarà nuovamente padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’.”, si legge sul profilo Instagram di Pipol TV.

Se questa notizia fosse confermata, la presentatrice e le sue trasmissioni continueranno a tenere compagnia agli italiani. Per quanto riguarda ‘Pomeriggio Cinque’, il cui esordio era avvenuto a settembre del 2008, il prossimo anno vedrà l’edizione essere arrivata alla sua quindicesima annata.

Di seguito l’annuncio dato da Pipol TV su Instagram con un post nel quale si dà per ufficiale il rinnovo annuale della conduttrice con Mediaset:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG