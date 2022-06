Siparietto tra Fedez e il piccolo Leone: il bambino ha raccontato a suo padre quale lavoro vuole fare quando sarà cresciuto.

Dopo il lancio dell’ultima hit ‘La Dolce Vita’ con tanto di riflessione personale molto intima, Fedez è tornato a divertire e divertirsi in compagnia di suo figlio Leone. Proprio in queste ore, dopo una serie di stories social su Instagram all’insegna delle risate e dei siparietti ormai noti, ecco una bellissima scena con il piccolo bimbo svelare al padre cosa vuole fare da grande.

Fedez e Leone: il racconto e lo sguardo al futuro

Fedez

Fedez e Leone si sono divertiti con alcune scenette a ritmo di musica e movenze davvero molto simili. Grande feeling tra padre e figlio anche in chiave futura. Infatti, nell’ormai diventato celebre ascensore di casa, ecco il piccolo fare una confessione al papà.

“Leo è vero che vuoi essere come il papà?”, ha scritto il rapper. “Sì”, ha risposto il bambino. E ancora l’artista: “E quindi è vero che vuoi essere un cantante?”. E Leone: “No, non il cantante. Voglio scrivere solamente. Non voglio cantare. Voglio scrivere tutti i giorni, sì”.

Felicissimo, il papà ha concluso: “Bravo amore, quindi vuoi fare l’autore. Almeno tu vuoi scrivere tutti i giorni”.

A questo punto non vediamo l’ora che il piccolo Leo diventi abbastanza grande magari per scrivere un pezzo per suo padre. Potrebbe essere un grandissimo successo!

Di seguito una serie di scatti tra padre e figlio pubblicati dal rapper con un post su Instagram. Davvero divertentissimi, eccoli:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG