L’ex dama di Uomini e Donne Valentina Autiero si è trovata sfortunata protagonista di un incidente stradale. Il suo racconto sui social.

Ore di spavento per l’ex dama del trono over di Uomini e Donne Valentina Autiero che si è trovata suo malgrado protagonista di un brutto incidente stradale. La donna è stata costretta ad andare in ospedale per accertamenti e ha raccontato tutto via social.

Uomini e Donne, Valentina Autiero ha avuto un incidente: come sta

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

A raccontare l’accaduto, come detto, è stata la stessa Valentina. La donna ha svelato di essersi dovuta sottoporre a tutti i controlli del caso dopo l’incidente di cui, per la verità non si sa bene la dinamica. L’ex dama di Uomini e Donne ha spiegato come i medici le abbiano consigliato di rimanere in osservazione per tutta la notte, per sicurezza, ma il loro consiglio è passato inosservato dato che lei ha preferito tornare subito a casa.

Una scelta dettata anche dall’esito della TAC alla quale si era sottoposta che è risultata negativa. “Grazie per i tanti messaggi. Dopo sei ore d’attesa mi volevano ricoverare per la notte ma meglio a casa mia direi che in un corridoio di ospedale. TAC negativa e nulla di rotto per fortuna. Ora riposo e collare”, ha scritto la Autiero in una storia Instagram.

Successivamente, seduta nella sua cucina, l’ex dama ha rivelato ai suoi follower le sue attuali condizioni di salute facendo riferimento ai giorni di riposo e anche al fatto che dovrà indossare dei “taping“, una sorta di fasciatura meno invasiva che si sostituisce all’opzione del collare e che per ora lei ha posizionato all’altezza di collo e spalle.

La stessa donna ha anche spiegato come per un mese non potrà fare attività fisica per evitare di peggiorare la sua situazione.

Di seguito uno dei recenti post Instagram della donna prima dell’incidente:

