Indiscrezione sulla prossima stagione di Uomini e Donne che potrebbe vedere protagonista ancora Lilli Pugliese.

Solamente poche ore, almeno per gli spettatori di Canale 5, la famosa scelta a ‘Uomini e Donne’ di Luca Salatino che ha deciso di portare avanti la relazione con Soraia dando, di fatto, un due di picche a Lilli Pugliese. Dopo le lacrime, però, per la giovane ragazza potrebbero esserci novità importanti “sponsorizzate” proprio da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, una proposta per Lilli Pugliese?

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Secondo le recenti indiscrezioni, dopo il pianto per la mancata scelta, Lilli Pugliese potrebbe presto avere modo di sorridere. Infatti, subito dopo aver ricevuto il benservito da Luca Salatino, la giovane corteggiatrice ha avuto diversi messaggi d’affetto, soprattutto dall’ambiente di Uomini e Donne. In modo particolare sono state Maria De Filippi e Tina Cipollari.

Quest’ultima è rimasta piacevolmente colpita dalla reazione di Lilli dopo il no di Luca: a differenza di molte altre corteggiatrici nella storia del programma, la giovane non ha fatto scenate o polemiche e ha lasciato lo studio in modo molto pacato ed educato.

Alla luce della fiducia che Maria e Tina hanno espresso per Lilli potrebbero esserci novità per il futuro. Secondo tanti fan del programma, infatti, essendo in arrivo una nuova stagione di Uomini e Donne a settembre 2022, molti telespettatori sono convinti che sarà proprio l’ex corteggiatrice di Luca la nuova tronista.

Di seguito il post di Uomini e Donne con le lacrime di Lilli dopo la mancata scelta:

