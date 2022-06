Ha destato qualche timore il recente post Instagram di Veronica Cozzani, moglie di Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias. La donna ha reso noto che suo marito era reduce da un intervento al colon e che ora si trovi in ospedale ricoverato per tenere tutto sotto controllo.

In queste ore sui social, ecco la notizia che ha spaventato i fan della famiglia Rodriguez. Veronica Cozzani, madre di Belen, Cecilia e Jeremias, ha pubblicato una foto in compagnia di suo marito Gustavo, padre dei noti volti della tv, spiegando che la sua dolce metà si era appena sottoposta ad un intervento chirurgico.

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, reality a cui ha preso parte insieme al figlio, il signor Gustavo ha riscontrato un problema al colon che, da quanto affermato da sua moglie, si sarebbe “bucato”.

Le parole della donna non lasciano dubbi: “Lo hanno dovuto operare chirurgicamente perché gli si era bucato il colon. Ora sta meglio”, ha scritto la Cozzani che ricevendo tantissimi messaggi di sostegno ha aggiunto: “Grazie a tutti”.

Per il momento dei tre figli, solo Cecilia ha scritto qualcosa sui social sottolineando quanto la famiglia Rodriguez sia molto unita. Siamo sicuri che in modo privato sia Belen che Jeremias avranno chiesto alla madre informazioni sulle condizioni del padre.

La speranza è di sapere che tutto procede bene per il signor Gustavo.

Di seguito il post Instagram della moglie del signor Gustavo, Veronica Cozzani:

