Adriana Volpe ha festeggiato nelle scorse ore il suo 49esimo compleanno. La nota conduttrice e opinionista televisiva ha trascorso una giornata di gioia in compagnia delle persone a lei più care: dalla figlia Gisele che da poco ha fatto la prima comunione, alle amiche intime, rigorosamente invitate alla festa.

A raccontare qualcosa della festa di compleanno è stata la stessa festeggiata. Adriana Volpe, infatti, ha pubblicato sui social alcune foto della giornata vissuta con le persone a lei più care. Le immagini della piccola festa sono state accompagnate anche da un sentitissimo messaggio.

“Grazie a tutti voi che avete reso speciale il giorno del mio compleanno. A chi mi ha fatto gli auguri a mezzanotte in punto, a chi mi ha scritto, a chi mi ha sorpreso con un pensiero ,anche se lontani sempre vicini: Mara Santangelo, a chi ieri si è ricordato di me e mi ha reso felice. E ringrazio tutti Voi che mi seguite con tanto affetto e rendete ogni giorno speciale con i vostri commenti e messaggi. Immensamente GRAZIE”, ha scritto la Volpe.

Tra gli invitati che abbiamo potuto vedere dal post della donna, Angella Melillo, Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Fabiola Sciabbarrasi, Marcello Cirillo e Marco Profeta ma erano sicuramente presenti anche tanti altri amici e colleghi.

Di seguito il post Instagram della Volpe con le foto della giornata:

