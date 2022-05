Emozioni e felicità per Adriana Volpe: la figlia Gisele ha fatto la prima comunione.

Gisele, figlia di Adriana Volpe, ha fatto la prima comunione. La conduttrice si è mostrata felicissima negli scatti pubblicati sui sociali: sorrisi, baci e tanta contentezza per la bambina e la madre che hanno trascorso, insieme, un giorno speciale.

Adriana Volpe, la figlia Gisele fa la prima comunione

Gisele Parli – figlia di Andriana Volpe – ha fatto la prima comunione. Un giorno importante per la bambina ma anche per la famiglia che ha organizzato, per l’occasione, una festa. La foto:

Palloncini rosa e addobbi dello stesso colore per il party che si è svolto nel dehor di un famoso locale romano. Baci e abbracci tra madre e figlia che hanno vissuto un momento in famiglia fatto di gioia e amore.

ADRIANA VOLPE

L’outfit di mamma e figlia

Per l’occasione, Adriana ha indossato un tailleur color lilla, mentre la bambina ha indossato, per il ricevimento, un abitino di tulle molto vaporoso.

“La gioia profonda del cuore è come una calamita che indica il percorso della vita“, questa è la frase di Madre Teresa di Calcutta che la conduttrice ed ex opinionista del GF Vip ha associato al tenero scatto.

