Una dieta lampo e non solo per Kim Kardashian che ha perso 7 chili per indossare al Met Gala 2022 l’abito che fu di Marilyn Monroe.

Incredibile ma vero: con una dieta lampo e una serie di particolari “trucchetti”, Kim Kardashian è riuscita ad indossare al Met Gala 2022 il famigerato abito di Marilyn Monroe, usato dalla diva per cantare “Happy Birthday Mr- President” a John F. Kennedy davanti a 15 mila persone al Madison Square Garden di New York. A raccontare tutto nel dettaglio è stata la stessa modella e influencer.

Kim Kardashian: 7 kg persi per indossare l’abito di Marilyn Monroe

Kimono Kim Kardashian

A raccontare quella che è stata a tutti gli effetti un’impresa, è stata proprio Kim Khardashian a Vogue. Il primo step per l’outfit è stato quello per i capelli: “Ho lavorato 14 ore di fila per tingerli”, ha detto.

E sull’abito: “Ho avuto l’idea di indossare questo abito. Ho sempre pensato che Marilyn fosse estremamente formosa. Immaginavo che in alcuni punti io potessi essere più magra di lei e viceversa, ma non mi aspettavo che fosse troppo stretto. Volevo mettermi a piangere, perché, ovviamente, non poteva essere modificato”.

Da qui la dieta ferrea accompagnata da qualche trucchetto: “Indossavo una tuta sauna due volte al giorno, correvo sul tapis roulant, avevo completamente eliminato dalla mia dieta gli zuccheri e i carboidrati e mangiavo solo verdure e proteine”. Dopo tre settimane di duro lavoro, rinunce dal punto di vista alimentare e, pare, 7 kg persi, la lieta notizia: “Quando l’ho riprovato mi stava. Ci è mancato poco che piangessi”, le parole della Kardashian.

Di seguito il post Instagram con le immagini della Kardashian e dell’abito:

Nella didascalia delle foto pubblicate dalla donna, oltre ai ringraziamenti per aver avuto l’onore di vestire l’abito, anche la descrizione dello stesso con tanto di riferimento ai 6000 cristalli presenti cuciti a mano dal costumista Jean Louis.

Riproduzione riservata © 2022 - DG