Naomi Campbell è stata paparazzata a New York: la modella ha stretto fra le sue braccia la figlia per proteggerla dai paparazzi.

La modella è stata paparazzata a New York: i fotografi hanno iniziato a scattarle delle foto, ma la Campbell, prontamente, ha protetto la figlia dagli scatti indiscreti dei paparazzi, che volevano immortalare il volto della bimba.

Naomi Campbell, dolce mamma a New York

La super modella tiene a cuore la privacy della sua bambina, di cui non si conosce nemmeno il nome. Naomi è stata paparazzata a New York e ha protetto sua figlia con una copertina, in modo da non esporla ai flash dei fotografi. Una foto da IG:

La super modella ha tenuto il più stretto riserbo anche sulla sua gravidanza, che ha vissuto lontano dai riflettori, a differenza della sua vita, continuamente esposta a scandali e riviste patinate.

Naomi Campbell

La figlia è stata una benedizione

Naomi ha rivelato che la sua bambina è stata “la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto“. Una foto con la sua bambina:

Nel Regno Unito ha potuto festeggiare la sua prima festa della mamma, con la sua piccolina in braccio. Si tratta di uno scatto molto raro, visto che la dolce mamma protegge la sua cucciola in ogni occasione.

