Parla per la prima volta della figlia: “Credo di essere una donna davvero fortunata”

Dopo una carriera da top model, ora Naomi Campbell si appresta ad essere una mamma a tempo pieno. Purtroppo non ci è ancora dato sapere il nome, la data di nascita né tanto meno come sia effettivamente arrivata questa bambina né chi sia il padre; ma ciò che è certo, è che la modella di 51 anni adesso è una donna felicissima e che ama sua figlia alla follia. La bambina, arrivata da circa quattro mesi, sembra avere già le caratteristiche della madre: “È molto indipendente, dorme 12 ore al giorno. Poi è intelligente, reattiva, buona, qualcosa di meraviglioso“. Dice ai microfoni della BBC.

L’annuncio ci è arrivato da Instagram, dove la Campbell ha pubblicato una foto dove si vedono per la prima volta piedini della figlia. Lo scatto è accompagnato da un commento dolcissimo della neo mamma: “Una piccola benedizione mi ha scelto come madre, non c’è amore più grande di questo…Sono onorata di poter avere nella mia vita quest’anima gentile e non ci sono parole che descrivono e il legame eterno che ci lega“.

Alcuni rumors dicono che possa trattarsi di maternità surrogata: l’ipotesi non è del tutto da scartare, poiché Naomi Campbell è stata vista sfilare per New York poche settimane fa. Ma quel che importa è che abbia realizzato il suo sogno: infatti gli amici precisano che la maternità è sempre stata un grande desiderio per la top model, e che la decisione non è stata improvvisa.

Ecco a voi il tenero scatto: