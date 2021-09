L’attrice è stata severamente criticata dai telespettatori per la sua imitazione di Loredana Bertè.

Sono state numerose le polemiche per Alba Parietti, che alla sua prima esibizione a Tale e Quale Show ha dovuto interpretare Loredana Bertè, con il brano portato in gara a Sanremo nel 2019, Cosa ti aspetti da me. Terminata la prova canora, i giudizi sono stati contrastanti sin da subito. Da una parte, alcuni hanno parlato della somiglianza del timbro di voce tra l’attrice e la cantante imitata; altri hanno sfoderato critiche feroci, in primis il severo giudice Cristiano Malgioglio,: “Quando hai iniziato col ritornello, volevo scappare“.

I commenti negativi non sono mancati nel web, soprattutto su Twitter, sotto al post del profilo ufficiale dello show televisivo: “Giusto chiedere scusa a Loredana!” oppure addirittura “No comment” e “Pessima imitazione“. La reazione della Bertè ha però spiazzato tutti quanti: in beffa alle critiche contro la Parietti, ha commentato il post con una serie di cuori blu, come il colore ormai emblematico dei suoi capelli. La stessa attrice infatti, in risposta a un utente che scrive “Spero che Loredana abbia riso“, dichiara con fermezza “No, ha messo i cuori“.

Certamente la strada per la showgirl nella gara è ancora in salita, ma noi le auguriamo in bocca al lupo e di proseguire con la sua audacia!