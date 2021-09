Le presentatrici si sono chiarite e hanno sugellato la pace con un abbraccio.

Finalmente, dopo le loro ultime divergenze, le due conduttrici si sono chiarite e riappacificate. Questo è ciò che trapela dalla rivista Globo. A quanto pare, le due donne, entrambe importanti volti della Rai, si sono incontrate nel backstage degli studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma, dopo le prove degli show televisivi. I testimoni presenti parlano di un colloquio sereno tra le due presentatrici, che si sono incontrate e si sono scambiate dei saluti. Durante la loro chiacchierata hanno conversato sulla partenza del loro talk-show, che andrà in onda questo pomeriggio su Rai1. Al termine dell’incontro, si sono abbracciate e hanno continuato i loro rispettivi lavori.

In effetti, i motivi delle divergenze non sono mai stati del tutto chiari. Sappiamo solo che Mara Venier, alla XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, aveva deciso di abbandonare in fretta il palco prima della premiazione della Fialdini. Quest’ultima, un’intervista a Che Tv che Fa, sosteneva di non capire da dove venivano i problemi tra le due.

“Non ne ho la più pallida idea…Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa”.

Meno male che pace è fatta!