Mara Venier ha lasciato il palcoscenico poco prima della premiazione di Francesca Fialdini, alimentando i dubbi che tra le due non scorra buon sangue.

L’ultimo siparietto tra Mara Venier e Francesca Fialdini alimenta le voci di presunti dissapori tra le due conduttrici televisive. Fa infatti discutere quanto è successo durante la XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, trasmesso su Rai 1 in seconda serata e condotto da Mara Venier e Alberto Matano.

Al momento della premiazione di Francesca Fialdini, infatti, Mara Venier ha deciso di lasciare il palcoscenico.

“Esco con voi” dice Mara a coloro che erano appena stati premati e si stavano preparando ad abbandonare il palco. Alberto Matano, quindi, è stato lasciato solo mentre premiava la conduttrice di Da noi a ruota libera.

Le dichiarazioni

Interpellata sull’argomento durante un’intervista a Che Tv che Fa, Francesca Fialdini aveva confessato di non sapere da dove avevano avuto origine i dissapori tra le due.

“Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so”, aveva detto. Poi, riferendosi alla Venier: “Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa.”

Mara Venier, invece, preferisce mantenere il riserbo e non esprimersi pubblicamente.