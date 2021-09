Mia Ceran pubblica sul suo profilo Instagram una foto insieme al piccolo Bruno Romeo, figlio nato dalla relazione con il manager Federico Ferrari.

Appisolato in barca, al sicuro tra le braccia di mamma e cullato dallo sciabordare ritmico delle onde: il piccolo Bruno Romeo è davvero adorabile nell’ultima foto pubblicata da Mia Ceran.

La conduttrice, che già in passato aveva condiviso la sua felicità per la nascita del figlio per via social, ha deciso di pubblicare un nuovo scatto sul proprio profilo Instagram che la ritrae mentre coccola il figlio nato dalla storia d’amore con il manager Federico Ferrari.

“Insegnate a loro quando sono piccoli”, scrive Mia Ceran nella didascalia del post. Uno scatto semplice, che però ben racchiude tutto l’amore e la tenerezza della conduttrice televisiva verso il figlio.